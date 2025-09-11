몰테일, 대만 물류센터 오픈…"해외직구 및 풀필먼트 사업 확대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

커넥트웨이브의 해외법인 몰테일이 해외직구 및 풀필먼트 사업 확대를 위해 대만 물류센터 오픈과 함께 다해줌(구매대행) 서비스를 선보인다고 11일 밝혔다.

몰테일은 이번 물류센터를 통해 최근 소비가 증가하고 있는 대만 해외직구 상품의 물류를 선제적으로 선점하고, 나아가 국내외 셀러의 글로벌 풀필먼트 서비스까지 영역을 확장한다는 전략이다.

특히 대만의 경우 현지 쇼핑몰 회원가입과 결제가 원활하지 않은 점을 고려해 구매부터 배송까지 모든 과정을 원스톱으로 진행할 수 있는 다해줌 서비스를 함께 오픈하며 경쟁력도 한층 강화했다.

몰테일의 대만 물류센터는 운영 효율성을 높이기 위해 대만 물류회사와 제휴해 오픈했다. 신베이시 중허구에 위치한 오피스텔형 건물로 타오위안 공항까지 차량으로 약 40분 이내에 이동할 수 있다.

고속도로 인터체인지까지는 차량으로 5분 거리에 있으며 화물 하역용 도크 구비 및 야마토 택배를 비롯한 주요 물류회사의 물류센터들이 인근에 자리잡고 있어 빠른 배송이 가능하다.

또 경쟁 업체 대부분이 주 1회 및 비고정적 출항 일정으로 진행되는 것과는 달리 몰테일은 매주 2회씩 고정 발송하는 차별화된 서비스를 선보여 고객의 만족도를 높인다는 계획이다.

이와 함께 정기적인 순찰과 영상 감시 및 운영 보안 출입 통제 시스템이 24시간 가동되어 고객의 상품을 안전하게 관리한다. 또한 500달러 무조건 보상제도, 제품 모델 일치 여부 검수 등 몰테일이 제공하는 다양한 혜택도 동일하게 제공한다.

몰테일은 현재 대만 여행의 증가로 현지에서 즐겼던 식품, 주류, 굿즈 등을 구매하는 소비가 늘고 있는 만큼 대만 물류센터를 통한 해외직구도 이와 관련된 상품들이 주목을 받을 것으로 전망했다.

몰테일 관계자는 "이번 대만 물류센터 오픈으로 자사는 9개국 13개 물류센터를 확보하게 됐다"면서 "이를 바탕으로 해외 다양한 국가의 편리한 해외직구 환경을 제공하는 한편 확보한 물류센터를 거점으로 국내외 셀러의 글로벌 풀필먼트 사업도 지원해 나갈 계획"이라고 말했다.





한편, 몰테일은 대만 물류센터 오픈 전까지 미국, 중국, 일본, 독일 등 8개국 12개 물류센터를 바탕으로 연간 200만 건 이상의 해외 직구 건수를 기록하며 관련 시장을 선도하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>