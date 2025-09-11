"송혜교 닮은 무용수 있대" 中 식당에 한국인들 우르르

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'중국판 송혜교'로 인기몰이

중국의 한 식당에서 무용수로 일하는 여성이 배우 송혜교를 닮은 외모로 온라인상에서 화제를 모으고 있다. 그를 보기 위해 관광객들이 몰리면서 식당은 현지의 새로운 명소로 자리 잡았다.

중국의 한 식당에서 일하는 무용수가 배우 송혜교와 닮은 외모로 주목받고 있다. SCMP

AD

10일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 융종은 중국 윈난성 샹그릴라에 있는 식당에서 공연하는 무용가로, 최근 '중국판 송혜교'라는 별명을 얻으며 관심을 받고 있다.

융종이 일하는 이 식당은 원나라(1279-1368), 명나라(1368-1644), 청나라(1644-1912) 왕조 시기 투시(중앙에서 임명한 지방 관료) 지배하에 있던 시절을 재현한 공간이다.

그는 윈난성 디칭 티베트 자치주 디칭현 출신이다. 식당이 있는 샹그릴라까지는 차로 약 4시간이 걸리는 거리다. 농가에서 자란 융종은 3년 전 졸업 후 이 식당에 입사해 처음에는 종업원으로 일했으나, 이후 무용수로 발탁됐다. 그의 공연은 식당 인지도 상승에 큰 도움이 됐다는 평가를 받고 있다.

중국의 한 식당에서 일하는 무용수가 배우 송혜교와 닮은 외모로 주목받고 있다. SCMP

특히 융종은 송혜교를 닮은 외모로 주목받고 있는데, 중국 각지에서 관광객이 몰려들 뿐만 아니라 한국인 관광객도 찾아오고 있는 것으로 전해졌다.

융종은 공연 외 시간에 팬들의 사진 요청에 응하는 등 관람객과 소통에도 적극적이다. 그는 "내가 좋아하는 사람을 보기 위해 다른 도시로 갈 용기가 없는데, 누군가가 나를 보기 위해 먼 길을 오는 걸 보면 감동을 받는다"고 말했다. SMCP는 "지역 문화관광 당국도 융종을 '관광 홍보대사'처럼 대하고 있다"고 전했다.

현재 융종의 사회관계망서비스(SNS) 팔로워는 29만명에 달한다. 산시성에서 온 한 관광객은 "아내와 함께 융종을 보려고 샹그릴라에 왔다"고 말했고, 또 다른 방문객은 "이런 자연미인은 요즘 드물다"고 했다.





AD

한편 일각에선 송혜교의 인기에 기대고 있다거나 노래 실력이 부족하다는 비판도 나오고 있다. 이에 융종은 스스로를 "바보 미인"이라고 농담 섞어 표현하기도 했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>