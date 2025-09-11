'트럼프 지지' 보수활동가, 연설 중 암살…트럼프 "애도"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령의 측근이자 미 우익 단체 '터닝포인트 USA' 창립자인 청년 활동가 찰리 커크가 10일(현지시간) 미 유타주의 한 대학 행사에서 총격을 받아 31세로 사망했다고 AP 통신 등이 보도했다.

트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "위대하고 전설적인 찰리 커크가 세상을 떠났다"며 커크의 죽음을 애도했다.

찰리 커크 터닝포인트 USA 창립자. AP연합뉴스

AD

이어 "미국 청년들의 마음을 찰리보다 더 잘 이해한 사람은 없다. 그는 모두에게, 특히 나에게 사랑과 존경을 받았지만 이제 더는 우리 곁에 없다"며 "멜라니아와 나는 그의 아름다운 아내 에리카와 가족에게 애도를 표한다"고 전했다.

트럼프 대통령은 커크를 기리기 위해 14일 오후 6시까지 미국 전역에 조기 게양을 지시했다.

커크는 이날 유타주 유타밸리대학에서 그의 단체가 주최한 토론회에 참석해 총기 난사 사건과 총기 폭력에 대해 발언하던 중 총격을 받았다.





AD

커크는 18세이던 2012년 보수주의 정치운동 '티파티' 활동가 윌리엄 몽고메리와 '터닝포인트 USA'를 설립해 트럼프 대통령을 지지하며 젊은 층을 상대로 활동해왔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>