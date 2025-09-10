부산항만공사, 북항 재개발 현장 특별 안전점검 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

태풍·이상기후 대비 현장 안전관리 강화… 근로자 격려 물품도 지원

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 태풍 등 이상기후에 대비해 북항 재개발사업 현장 안전 강화에 나섰다.

BPA는 지난 4일부터 10일까지 북항 재개발사업 현장 4개소를 대상으로 특별 안전점검을 실시했다.

부산항만공사가 북항 재개발 현장 특별 안전점검을 실시하고 격려용품을 전달하고 있다. 부산항만공사 제공

AD

이번 점검은 최근 빈발하는 이상기후 상황에 선제적으로 대응하고, 건설현장의 안전관리 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

점검단은 ▲사업장별 비상대피계획 수립 여부 ▲위험성평가 이행상태 ▲재해예방 기술지도 이행 여부 등 주요 사항을 집중 점검했다. 아울러 현장 근로자들의 사기진작을 위해 건강음료, 간이 선풍기 등 격려 물품도 전달했다.

BPA는 점검 과정에서 드러난 미비점은 즉시 시정하도록 하고, 지적사항 이력을 관리해 유사 사례가 재발하지 않도록 조치할 방침이다.





AD

송훈 항만재생사업단장은 "이상기후로 인한 피해가 잦아지는 만큼 작은 위험 요인도 사전에 철저히 점검하고 즉시 조치하는 것이 중요하다"며 "근로자 안전을 최우선으로 삼아 지속적으로 현장을 점검·지원하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>