결국 조국 조기 등판…리더십 시험대에

11일 당무위서 비대위원장으로 추대 계획
조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 당내 '성 비위 사건' 내홍을 수습하기 위해 꾸려진 비상대책위원회 위원장으로 선출될 예정이다.
10일 정치권에 따르면 혁신당은 11일 당무위원회를 열고 조 원장을 비대위원장으로 추대할 계획이다.
앞서 혁신당은 지도부가 총사퇴한 지난 7일부터 전날까지 의원총회를 3차례 진행하며 비대위원장 인선을 두고 고심했다. 전날 오후 의총에서야 조 원장에 대한 단수 추천이 확정됐다.
서왕진 혁신당 원내대표는 의원총회가 끝난 뒤 취재진과 만나 "조 원장이 지금 시기에 나서면 여러 어려움에 처할 수 있다는 점들을 고려해야 한다는 의견들이 있었지만, 당의 리더로서 어려운 상황을 헤쳐 나가는 것이 본연의 역할이라는 게 다수 의견이었다"고 설명했다.
당초 조 원장의 정계 복귀는 오는 11월 전당대회를 통한 당대표 선출이 유력했다. 그러나 성 비위 사태로 당 지도부가 전격 사퇴함에 따라 위기에 빠진 당을 쇄신하고 갈등을 봉합하는 역할을 조 원장이 맡게 됐다. 예정보다 빠른 복귀에 '범여권 잠룡'으로 분류되는 조 원장의 리더십이 시험대에 오른 셈이다.
혁신당은 당 지도부의 사퇴에 이어 주요 당직자들도 줄줄이 자진사퇴하는 등 성 비위 사건으로 인한 극심한 혼란을 겪고 있다. 조 원장은 비대위원장으로 추대된 이후 전당대회까지 약 두 달간 외연 확장보단 내홍 수습에 더 집중할 것으로 전망된다.
조 원장의 앞날도 험로가 예상된다. 당내 피해자 대리를 맡은 강미숙 당 여성위원회 고문은 공개적으로 조 원장이 비대위원장을 맡는 것을 반대해왔다. 김재섭 국민의힘 의원은 조 원장이 본인의 사회관계망서비스(SNS) 사진을 교체한 시점을 두고 조 원장의 공감 능력을 문제 삼으며 정계 은퇴를 촉구했고, 같은 당 주진우 의원은 혁신당 주요 당직자들을 성폭력방지법 위반 혐의로 경찰에 고발했다.
