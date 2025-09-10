오픈AI 코리아 공식 출범…“韓 기업·정부와 협력 강화”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아시아 세 번째 지사, 한국 ‘차세대 AI 허브’로 낙점

VC 네트워킹장, 최신 기술 공유 행사 등 국내 마련

제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO). 연합뉴스

AD

챗지피티(ChatGPT) 개발사 '오픈AI'가 10일 한국 지사인 '오픈AI 코리아'의 공식 출범을 선언하고, 한국을 인공지능(AI) 대전환의 핵심 파트너로 삼아 산업·학계·정부·스타트업 전방위 협력을 강화하겠다고 10일 밝혔다. 이번에 문을 연 오픈AI 코리아는 아시아에서 세 번째, 전 세계에서는 열두 번째 지사다.

이날 서울시 광진구 파이팩토리 스튜디오에서 공식 기자회견을 연 오픈AI는 한국을 '차세대 글로벌 AI 허브'로 지목했다. 세계적 수준의 혁신 주도 기업, 첨단 인프라, 기술 친화적 소비자 등 '풀스택(full-stack) 생태계'를 갖춘 최적지라는 설명이다. 오픈AI는 "한국 내 챗지피티 주간 사용자는 1년 새 4배 늘었고, 유료 구독자도 전년 대비 3배 이상 증가해 아시아태평양 지역 최대 규모를 형성했다"고 강조했다.

오픈AI는 이미 국내 기업 중에서는 카카오와 전략적 제휴를 체결하고 카카오 생태계와의 연동을 준비 중이다. 건설, 전자, 통신, 금융, 게임 등 다양한 업종의 국내 선도기업이 GPT-5 등 최신 AI 기술을 도입해 경쟁력 강화에 나서고 있다.

11일에는 서울대학교와 양해각서(MOU)를 체결하고 학계 협력을 본격화한다. 또한 'OpenAI 포 컨트리즈(OpenAI for Countries)' 이니셔티브를 통해 정부와의 협력도 한층 강화할 계획이다. 오는 12일에는 스타트업·개발자·벤처캐피탈을 위한 네트워킹 행사 '파운더스 데이'를 열고, 11월에는 최신 기술을 공유하는 '데브데이 익스체인지(DevDay Exchange)'도 국내에서 개최한다.

스타트업뿐 아니라 크리에이터 커뮤니티와의 동반 성장도 추진 중이다. 최근 오픈AI의 영상·이미지 도구 활용 워크숍인 '크리에이티브 랩 서울'에는 21명의 국내 창작자가 참여했으며, DDP 서울라이트 행사에서는 영상 생성모델 소라(Sora)를 활용한 미디어아트가 공개된 바 있다.

제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)는 "한국은 AI 혁신의 최적지"라며 "오픈AI가 첨단 기술과 다양한 협력을 통해 한국의 AI 전환을 가속하는 동반자가 되겠다"고 말했다.





AD

오픈AI는 출범을 기념해 11일 저녁 기업·정부·학계·예술계 주요 인사들을 초청하는 축하 행사도 연다. 행사에는 브래드 라이트캡 COO, 올리버 제이 글로벌 비즈니스 총괄, 조앤 장 오픈AI 랩스 대표 등이 함께한다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>