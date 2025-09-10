"8월 수익률 6.5%" 서학개미 웃었다…구매 1위는 엔비디아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국시장 수익률 6.5%, 한국시장 3.3%

해외는 엔비디아·이더리움 관련주

국내는 조선·방산 테마 눈길

카카오페이증권이 8월 한 달간 자사 플랫폼을 통해 해외 및 국내 주식을 거래한 사용자의 수익률과 구매 금액 상위 종목을 집계한 결과 서학개미의 투자 수익률이 동학개미의 2배에 육박한 것으로 나타났다.

7월 대비로는 수익률이 다소 둔화한 가운데, 일부 섹터에서 뚜렷한 테마가 부각되며 차별화된 흐름이 확인됐다.

미국시장, 엔비디아 1위 등극…이더리움 관련주 강세

10일 카카오페이증권에 따르면 8월 미국주식 전체 평균 수익률은 6.5%로, 전월(7.8%)과 비교해 소폭 하락했다.

엔비디아(-2%)는 데이터센터 매출 약화와 중국발 악재에도 불구하고, 구매 1위에 오르며 AI 주도주의 입지를 다시 한번 공고히 했다.

이더리움 관련주의 강세도 두드려졌다. 이더리움의 신고가 랠리 영향으로 이더리움 2배 레버리지 상장지수펀드(ETF) ETHU(+25%)와 세계 최대 이더리움 보유 기업 비트마인 이머전 테크놀로지스(BMNR, +26%)가 나란히 구매 상위권에 올랐다.

한 달간 주가가 급등한 타리뮨(THAR, +376%)과 볼트 프로젝트 홀딩스(BSLK, +72%) 등이 신규 편입되면서 변동성을 감수한 공격적 투자 성향도 드러났다.

3개월 연속 월간 수익률 상위 10% 안에 든 '주식 고수'들의 평균 수익률은 47.5%로 전월(53.1%) 대비 하락했다. 이들은 ▲템퍼스 AI(+34%) ▲테슬라(+8%) ▲아이온큐(+7%) 등 성장주 비중이 높았으며, 동시에 단기 국채 ETF(SGOV)를 포함해 변동성 대응에도 신경을 쓴 것으로 분석된다.

한국시장, 조선·방산 수혜 기대…반도체는 규제 우려

한국 주식의 전체 평균 수익률은 3.3%로, 7월(4.8%) 대비 하락했다.

수익률 하락의 배경에는 반도체 규제 리스크와 실적 불확실성이 자리했다. 구매 1위는 두산에너빌리티(-6%)가 차지했으나, 체코 원전 수주에도 수익성 우려가 부담으로 작용했다. 삼성전자(-2%)와 SK하이닉스(-2%) 역시 미국의 대중국 반도체 수출 규제 영향으로 약세를 보였다.

정책 이슈도 반영됐다. 한미 정상회담에서 조선·방산 투자 확대 소식이 전해지며, 대한조선(-7%)과 한화에어로스페이스(-11%)가 새롭게 구매 상위권에 올랐다.

국내 '주식 고수'들의 평균 수익률은 35.9%로 전월(37.6%)과 비교해 하락했다. 조선·방산 테마가 공통으로 반영된 가운데, LG이노텍(+8%)은 정부의 AI 반도체 정책 수혜 기대감에 힘입어 구매 상위권에 올랐다. 또한 ▲펩트론(+5%) ▲에코프로머티(-1%) ▲아이티센글로벌(-17%) 등 바이오·신성장 섹터 종목들도 눈에 띄었다.

카카오페이증권은 "8월은 이더리움 랠리, AI 기대감, 정책 테마 등 복합적인 이슈가 시장을 달군 한 달이었다"며 "전체 투자자가 민감하게 테마에 반응했고, 주식 고수는 성장주와 방어자산을 병행하는 전략을 보여줬다"고 평가했다.





카카오페이증권 사용자들의 8월 투자 동향에 대한 자세한 내용은 카카오페이 앱 하단 메뉴 '증권' 내 '더보기' 탭에서 제공되는 '무지 쓸모있는 투자 소식'을 통해 확인할 수 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

