서울신라호텔, 오마카세 원조 '기요다 스시' 셰프 초청 갈라 디너

일식당 아리아케서 13~14일 진행

스시 명장 기무라 마사시 방한

제자 3인과 특별 메뉴 준비

서울신라호텔은 일본 긴자에 위치한 스시집 '기요다'의 기무라 마사시 셰프를 초청해 그의 제자인 '아리아께'의 스즈키 요시히로 셰프와 함께 스승과 제자들이 선보이는 갈라 디너를 진행한다고 10일 밝혔다.

서울신라호텔 일식당 '아리아께' 모둠스시. 서울신라호텔 제공

기요다 스시는 도쿄를 중심으로 발달한 정통 에도마에 스시를 추구하는 곳이다. 좌석이 8석인 작은 스시집으로, 6개월 전 예약이 마감된다. 이곳은 '주방장에게 믿고 맡긴다'는 의미의 오마카세를 탄생시킨 선구적인 스시집으로, 당대 최고의 장인에게 가게를 물려주는 방식으로 명성을 이어가고 있다. 기무라 마사시는 이곳의 3대 장인이다.

서울신라호텔의 일식당 아리아께의 스즈키 요시히로 셰프는 기요다 스시에서 일식을 시작해 정통 에도마에 스시의 정신과 일식 재료에 대한 이해도가 높다. 오랜 시간 기무라 마사시 셰프와 함께 하며 그의 노하우와 정신을 이어받았다.

갈라 디너는 13일과 14일 진행된다. 당일 공수한 제철 식재료를 활용해 기요다 스시에서 직접 구성한 특별 메뉴를 선보일 예정이다. 기무라 마사시 셰프가 도쿄 오마카세 페어링 트렌드를 반영한 주류 페어링 메뉴도 만나볼 수 있다.





한편 아리아께에서는 스즈키 요시히로 셰프를 필두로, 문성오 셰프와 엄종헌 셰프 등이 기무라 마사시 셰프에게 사사받은 정통 에도마에 스시를 선보이고 있다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

