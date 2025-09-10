KAIST "조울병 환자 '맞춤형' 치료 가능성…성상세포서 실마리"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조울병 환자의 '맞춤형' 치료 가능성이 열렸다. 조울병 대표 치료제인 '리튬(lithium)'의 반응성 차이를 규명, 이를 환자별 맞춤형 치료제 개발과 신약 개발 플랫폼에 적용하는 방안이 제시되면서다.

조울병은 조증과 울증이 반복되는 뇌 질환(양극성 장애)이다. 이 병은 세계 인구의 1~2%가 앓고 있으며 극단적 선택을 할 위험이 일반인보다 10~30배 높다고 알려졌다. 하지만 그간에는 환자마다 리튬에 반응하는 양상이 달라 맞춤형 치료가 어려웠던 실정이다.

KAIST는 의과학대학원 한진주 교수 연구팀이 리튬 반응성에 따른 성상세포(astrocyte)의 대사 차이를 규명해 조울병의 맞춤형 치료제 개발 가능성을 열었다고 10일 밝혔다.

(왼쪽부터)의과학대학원 한진주 교수, 백규현·김다연·손그림·도현수 박사과정. KAIST 제공

성상세포는 뇌에서 활동하는 별 모양의 세포다. 신경세포에 영양을 공급하고 뇌 환경을 유지할 수 있게 돕는 일종의 '조력자' 역할을 한다. 이 세포는 전체 뇌세포의 절반가량을 차지한다.

연구팀은 신경세포 중심의 기존 연구 패러다임에서 벗어나 성상세포에 주목, 성상세포가 양극성 장애의 대사 조절 과정에서 핵심 역할을 한다는 사실을 밝혀냈다.

조울증 환자의 세포로 만든 줄기세포(iPSC)를 성상세포로 분화(줄기세포가 특정 기능을 가진 세포로 성장·특화되는 과정)했을 때 리튬에 반응하는지 여부가 세포의 에너지 대사 방식에 영향을 준다는 것이 확인된 것이다.

조울병 환자의 성상세포가 신경세포와 상호작용하는 과정. KAIST 제공

가령 리튬에 반응이 없는 경우는 세포 안에 지질 방울(아주 작은 지방저장소)이 과도하게 쌓이고, 미토콘드리아(세포의 발전소) 기능이 떨어졌다. 또 포도당 분해 과정이 과도하게 활성화되는가 하면 젖산이 지나치게 많이 분비되는 등 대사 이상이 두드러졌다.

특히 리튬에 반응한 환자의 성상세포는 리튬 처리 시 지질 방울이 감소한 반면 비반응 환자에게서는 개선 효과가 나타나지 않았다.

성상세포가 생성하는 대사산물에서도 환자 유형별 차이가 확인됐다. 리튬 반응 여부에 따라 세포의 에너지 공장이 제대로 작동하지 못하고, 대체 경로를 과도하게 활용하면서 부산물이 쌓이는 현상이 확인된 것이다.

이번 연구는 성상세포가 조울병 환자의 에너지 대사를 조절하는 핵심 역할을 한다는 점을 입증해 리튬 반응성 차이를 설명하고 환자별 맞춤 치료 전략의 길을 열었다는 점에서 의의를 갖는다.

한 교수는 "이번 연구는 성상세포를 표적으로 하는 새로운 조울병 치료제 개발을 가능케 해 기존 약물로 효과를 보지 못하던 환자에게도 보다 나은 치료 전략을 제시할 수 있다는 점에서 의미를 갖는다"고 말했다.





한편 연구팀은 한국연구재단과 한국환경산업기술원 등의 지원을 받아 연구를 수행했다. 연구 성과는 지난달 22일 신경정신질환 분야 국제학술지 '몰레큘라 사이카이트리(Molecular Psychiatry)' 온라인판에 게재됐다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

