[MZ순경]"관계 형성이 곧 치안…외국인 곁에서 듣고 기록하는 경찰"

<38>경기북부경찰청 치안정보과 광역정보1팀 이창희 경장

편집자주 Z세대가 온다. 20·30 신입들이 조직 문화의 미래를 결정하는 시대다. 경찰이라고 제외는 아니다. 경찰에는 형사, 수사, 경비, 정보, 교통, 경무, 홍보, 청문, 여성·청소년 등 다양한 부서가 있다. 시도청, 경찰서, 기동대, 지구대·파출소 등 근무환경이 다르고, 지역마다 하는 일은 천차만별이다. 막내 경찰관의 시선에서 자신의 부서를 소개하고, 그들이 생각하는 일과 삶에 대한 생생한 이야기를 들어본다.



"정보 수집의 핵심은 외국인과의 관계 형성입니다. 급하지 않게 기본예절을 지키며 오래 만나다 보면 결국은 진심 어린 이야기를 들을 수 있죠."

9일 오후 경기북부경찰청 치안정보과 광역정보1팀에서 만난 외사협력관 이창희 경장(28)은 "외국인의 목소리를 정책에 반영하고, 잠재적 위험을 조기에 차단하는 것이 곧 치안 안정으로 이어진다"고 밝혔다. 이 경장은 범죄 징후뿐 아니라 근로자 숙소, 유학생 비자, 종교단체 활동 등 외국인 사회 전반의 현안을 살피고 있다.

9일 경기북부경찰청에서 이창희 경장이 아시아경제와 인터뷰하고 있다. 경기북부경찰청 제공

AD

외국인 공존 돕는 외사협력관

광역정보1팀은 현장에서 정책의 빈틈을 찾아내 개선 방안을 제시한다. 기관과 주민을 두루 접촉하며 수집한 정보를 보고서로 정리하고, 관련 부처 협의로 이어지면 제도 보완으로 연결된다. 팀원 17명 중 4명이 외사협력관으로 활동 중이다.

주요 임무는 범죄 차단을 넘어 외국인이 안정적으로 정착할 수 있도록 돕는데 있다. 임금 체불 문제 등이 대표적이다. 이 경장은 "외국인이 한국 사회에서 더 나은 삶을 살 수 있도록 돕는 것이 결국은 우리 사회 전체의 안전을 지키는 일"이라고 말했다.

이 경장은 2022년 1월 중국어 특채(309기)로 경찰에 입직했다. 첫 근무지는 양주경찰서 외사계였다. 중국에서 10년간 국제학교에 다니며 다양한 국적의 친구들과 지냈던 경험은 지금 업무에 큰 자산이 됐다. 그는 "차이를 받아들이는 법을 자연스럽게 배웠다"며 "그 경험과 중국어를 살려 외사 경찰을 선택했다"고 설명했다.

이 경장은 중국인 유학생 사이에서 번지던 불법 '마작' 도박 정황을 추적했다. 마작은 중국 전통 게임이지만, 판돈을 걸면 불법이 된다. 일부 유학생들이 보드카페 등에서 마작을 즐긴다는 제보가 있었고, 출입 동선을 확인하고 CCTV 위치를 점검하며 증거를 차곡차곡 쌓았다. 이 경장은 "직접 들어가 확인할 수 없는 상황에서 눈에 보이는 단서만으로 판단해야 했기에 긴장감이 컸다"면서 "관찰력 덕분에 신빙성 높은 정보를 수집할 수 있었다"고 회상했다.

9일 경기북부경찰청에서 이창희 경장이 아시아경제와 인터뷰하고 있다. 경기북부경찰청 제공

정보 수집 업무, 팀워크도 중요

이 경장은 정보 수집에서 가장 중요한 덕목으로 '라포 형성'을 꼽았다. 그는 "처음에는 식사 자리를 함께하거나 일상적인 대화를 나누며 마음의 거리를 좁힌다"며 "급하게 다가가면 상대방이 마음을 닫지만, 꾸준히 만나다 보면 중요한 이야기를 먼저 털어놓기도 한다"고 말했다.

수집한 정보는 보고서로 이어지는데, 한 달 평균 25건을 작성한다. 그는 "현장에서 들은 이야기가 사실인지 여러 경로로 교차 확인해야 한다"며 "치밀하게 작성한 보고서가 정책 보완이나 수사로 연결될 때 가장 큰 보람을 느낀다"고 밝혔다.

정보 수집 업무는 겉으로 보기에 개인 활동 같지만 실은 팀워크가 핵심이다. 이 경장은 "같은 사안을 두고도 경찰관마다 전혀 다른 시각을 내놓을 때가 있다"며 "제가 미처 보지 못한 관점을 동료가 채워주면서 하나의 퍼즐이 완성된다. 팀원들과 생각을 명확히 공유하고 조율해야 정보가 제대로 흐른다"고 말했다.

그의 하루는 오전 보고서 작성으로 시작해 점심 무렵 외국인 근로자나 종교단체 관계자와의 만남으로 이어진다. 오후에는 양주와 고양을 오가며 외근 활동을 하고, 퇴근 후에는 운동으로 체력을 유지한다. "체력은 정보관의 기본"이라며 "끊임없는 현장 활동을 버틸 힘을 길러야 한다"고 했다.

이 경장은 "외국인들이 한국에서 경찰을 두려운 존재가 아니라 친근하게 느끼길 바란다"며 "외국인 사회에 친구처럼 다가가는 것이야말로 장기적으로 한국 사회 전체의 안전을 지키는 길"이라고 밝혔다. 불법체류 문제 등으로 경계심을 보이는 경우가 많지만 실제로는 어려움을 듣고 해결책을 모색하는 역할도 하기 때문이다.





AD

이 경장은 향후 목표에 대해 "경기북부경찰청에서 외사 업무를 맡는 경찰관 하면 제 이름이 떠오를 수 있도록 노력하고 싶다"며 "작은 정보 하나라도 성실히 쌓아가다 보면 언젠가는 제 이름이 신뢰와 함께 언급될 수 있을 거라 믿는다"고 말했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>