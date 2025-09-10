멕시카나치킨, 신제품 ‘와삭칸’ 출시…“숨길 수 없는 와삭함”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

치킨 프랜차이즈 멕시카나가 신제품 '와삭칸'을 출시한다고 10일 밝혔다. 이번 출시되는 신제품 '와삭칸'은 「숨길 수 없는 와삭함」이라는 컨셉으로 바삭한 식감이 한 층 강화되고 겉과 속이 고루 매콤한 맛으로 누구나 부담 없이 제품 특유의 바삭함과 매운 맛을 즐길 수 있다는 점이 특징이다.

멕시카나치킨은 신제품 '와삭칸' 출시로 기존과 차별화된 제품 컨셉을 통하여 브랜드 경쟁력을 대폭 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

멕시카나 치킨의 신제품 '와삭칸'은 더욱 차별화된 맛과 식감을 구현하기 위하여 제품에 최적화된 파우더와 염지액을 신규 개발 및 사용하였으며, 치킨 시장의 최신 트렌드와 고객의 선호도를 심도있게 분석하여 오랜 연구 기간을 거쳐 탄생한 제품이라고 관계자는 설명했다.

멕시카나 측은 이번 신제품 출시에 맞추어 자사의 공식 SNS 등을 통한 고객 체험단 모집을 비롯하여 제품에 대하여 고객과 직접 소통할 수 있는 각종 참여형 이벤트를 준비하고 있으며, 기존 멕시카나치킨 이용 고객뿐만이 아닌 새로운 고객 층과의 소통을 넓히기 위한 준비로 연일 박차를 가하고 있다.

멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장은 "신제품 '와삭칸'은 다양함과 독특함을 추구하는 소비 시장의 트렌드와 니즈를 적극 반영한 제품으로, 기존 치킨 시장에 존재해왔던 매운 맛 제품 카테고리에서 바삭함을 더한 재해석을 통하여 고객 분들께 새로움을 선사하고 더욱 차별화된 맛과 높은 품질을 통하여 보다 큰 만족을 느끼실 수 있도록 심혈을 기울여 준비한 제품이다. 고객 분들께서 신제품 '와삭칸'의 새로운 맛과 매력에 충분히 매료되실 수 있을 것이라 자부한다. 멕시카나치킨의 신제품 '와삭칸'에 고객 여러분들의 많은 관심과 성원 부탁드린다"라고 전했다.

한편, 멕시카나는 신제품 '와삭칸' 출시 기념으로 멕시카나치킨 앱을 통하여 제품 주문 시 할인 혜택을 제공하는 프로모션을 전개한다고 밝혔다. 프로모션은 오는 30일까지 진행되며, 자사앱 내 이벤트 페이지 등을 통하여 쿠폰을 다운로드한 후 신제품 '와삭칸' 구매 시 쿠폰을 사용하면 4,000원 할인과 콜라 사이즈업 혜택을 받을 수 있다.





프로모션에 대한 자세한 사항은 멕시카나 공식 홈페이지와 멕시카나치킨 앱에서 확인 가능하다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

