이장우 대전시장, 세쌍둥이 초청 백일잔치 열어

이장우 시장 "지역사회가 함께 키우자"



사진=대전시 제공

이장우 대전시장이 백일을 맞은 세쌍둥이 출산 공무원 부부를 초청한 자리에서 "백일은 갓 태어난 아이가 세상에 잘 적응해 온 것을 감사하고, 앞으로 더욱 잘 자라기를 염원하는 의미를 담고 있다"며 "아이들은 지역사회가 함께 키운다는 마음으로 돌봄 정책을 더욱 실효성 있게 추진해 나가겠다"고 격려했다.

이장우 시장은 9일 오전 시청 응접실에서 세상에 태어난 지 백일을 맞은 세쌍둥이 출산 공무원 부부를 초청해 축하와 격려의 시간을 가졌다.

이날의 주인공은 지난 6월 2일 태어난 박소윤, 채윤, 초윤 세쌍둥이 자매와 대전시 상수도사업본부 및 서구 노인장애인과에 각각 근무하는 전유경·박준용 씨 부부다.

세쌍둥이 엄마인 전 씨가 출산 직후 대전시 인터넷 내부망(경조사 방)에 출산 휴가 중 담당업무를 분담해 준 동료 직원들과 대전시 출산 지원정책에 대한 고마움을 전하면서 축하와 응원의 메시지가 잇따랐고, 이날 자녀들의 백일을 맞이하게 됐다.

전유경·박준용 씨 부부는 "임신 중 동료 직원들의 업무 분담 등 배려와 시의 재택근무, 육아시간 사용제도 덕분에 무사히 출산할 수 있었다"며 "고마움을 나눌 줄 아는 아이들로 열심히 키우겠다"고 말했다.

또한, 이 자리에는 대전 지역 유아용품 전문업체인 ㈜더밤부 임재경 대표도 참석해 90여만 원 상당의 육아용품을 후원, 민·관이 함께하는 출산 육아 지원에 힘을 보탰다.





이종익 상수도사업본부장은 "세쌍둥이의 건강한 성장을 기원하며, 직원들이 출산 정책을 적극적으로 활용할 수 있도록 서로 돕고 챙기는 육아 친화적 직장 문화 조성에도 솔선수범하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

