기재부, KAIST 연계 'AI 역량 강화 교육' 진행…정부부처 첫 사례

12월까지 4개월간 총 8회차 교육

"AI 활용 능력, 공무원 기본 소양"

기획재정부가 정부부처 처음으로 국내 대학원과 연계해 인공지능(AI) 교육 과정을 만들었다. AI 대전환이 가속하는 가운데 직원 역량을 끌어올려 정책 성과를 높이겠다는 구상이다.

기재부는 9일 정부세종청사에서 '기재부 AI 역량 강화 교육' 출범식을 개최했다. 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 이 자리에서 "AI 활용 능력은 초혁신 경제 구현을 이끌 공무원이 갖춰야 하는 기본 소양"이라며 "이번 AI 교육을 기재부 최첨단 업무 역량을 높일 좋은 기회로 여기고 열심히 교육에 임해달라"고 말했다.

기재부 AI 교육 과정은 이론 중심이거나 일회성으로 열리던 세미나와 달리 한국과학기술원(KAIST) AI 대학원과 연계해 실습 중심의 체계적인 전문 과정으로 운영되는 것이 특징이다. 국내 대학원과 전문 과정을 개설하는 것은 정부부처 첫 사례다. 기재부는 이번 사례가 공공부문 AI 교육의 새로운 이정표가 될 것으로 기대하고 있다.

교육 기간은 이날부터 12월 16일까지다. 격주 간격으로 총 8회차로 열린다. 장동인 KAIST AI 대학원 책임교수가 전담해 ▲대형언어모델(LLM) 도입 및 활용 ▲AI 코딩 실습 및 애플리케이션 제작 ▲챗봇 구현 ▲검색증강생성(RAG) 기술 활용 ▲AI 에이전트 및 워크플로우 구현 ▲머신러닝을 활용한 데이터 분석 등을 교육할 예정이다.

이번에 교육을 받는 기재부 직원은 50명 정도다. 기재부는 미리 신청받아 인원을 꾸린 상태다. 기재부 내에서 현장 교육을 진행하며 물리적인 참석이 어려운 직원들을 위해 현장 교육을 녹화한 영상을 온라인에도 게재할 예정이다. 기재부 관계자는 "이런 식의 교육 진행이 처음인 만큼 교육이 끝날 때쯤 수요 조사 등을 해서 (내년 교육) 프로세스를 검토할 예정"이라고 설명했다.

구 부총리는 "경제 전 분야를 아우르는 광범위하고 복합적인 기재부 업무 특성상 AI 기술과 접목하면 막대한 시너지 창출이 가능하다"고 말했다. 이어 "AI의 눈을 이용해 데이터를 보면 정책 깊이를 더할 수 있음을 염두에 두고 AI 핵심인 방대한 데이터 처리 능력과 정교한 패턴 분석 기술을 업무에 활용해 정책 효과성과 정확성을 한층 높일 필요가 있다"고 덧붙였다.





한편 기재부는 지난 2월 생성형 AI인 챗GPT와 퍼플렉시티를 업무에 활용할 수 있도록 자체 플랫폼 'AI 허브'를 정부부처 처음으로 구축했다. 이달에는 AI 정보와 경험을 자유롭게 공유하는 '모에프(MOEF) AI 라운지'를 신설, AI 학습 문화 확산에도 나선다. 기재부는 "AI 대전환 시대에 걸맞은 조직 역량을 지속해서 강화할 것"이라며 "국민이 체감할 수 있는 정책 성과를 만들겠다"고 했다.





