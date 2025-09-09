'청렴한 공직 문화조성' 박동식 사천시장과 간부 공무원 앞장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제3차 반부패 청렴 추진단 회의 개최

경남 사천시의 청렴한 공직문화 조성에 박동식 시장과 간부 공무원들이 앞장선다.

사천시는 시장실에서 국·소장 등 간부 공무원이 참석한 가운데 박동식 시장의 주재로 '2025년 제3차 반부패 청렴 추진단 회의'를 개최했다고 9일 밝혔다.

청렴 추진단은 박동식 시장을 비롯한 4급 이상 간부 공무원으로 구성돼 있으며, 청렴 추진 현황 점검, 체계적인 반부패 관리 등 청렴 시책 추진을 위한 컨트롤타워 역할을 하고 있다.

사천시 2025년 제3차 반부패 청렴 추진단 회의.

이번 회의에서는 이해충돌 방지법 사례와 갑질 근절 가이드라인을 공유하고, 부패 취약 분야에 대한 개선 방안을 논의하는 등 종합청렴도 향상을 위한 다양한 의견이 오갔다.

또한, 청탁금지법 위반과 직장 내 괴롭힘(갑질), 복무규정 위반 등에 대한 경각심 고취와 함께 반부패 개선 방안에 대해 논의하는 등 청렴 실천을 위한 실질적인 방안도 모색했다.

특히, 추석 명절을 앞두고 직무 관련자로부터 금품·향응·선물 수수 행위와 음주 행위를 엄격히 금지하는 등 공직기강 확립과 청렴도 향상 4대 전략에 대한 적극적인 실천도 주문했다.

청렴도 향상 4대 전략은 고위직이 솔선수범하는 반부패 활동, 윤리의식과 청렴 문화 확산, 공정하고 투명한 제도 운영, 부패 취약 분야 집중 개선 및 부패 대응 등이다.





박동식 시장은 "간부 공무원은 조직의 나침반"이라며 "청렴이 일상이 되는 조직 문화를 함께 만들어 가자"고 당부했다.





