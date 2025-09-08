이개호 "검찰개혁, 李정부 존재 이유…정상 국가로 가는 길"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'검찰청 폐지' 정부 조직 개편안 "환영"

"민주당·정부, 국민과의 약속 이행해야"

이개호 더불어민주당 의원.

더불어민주당 이개호 의원(전남 담양·함평·영광·장성)은 8일 보도자료를 내고 "여당과 정부, 대통령실이 고위 당정협의회에서 '검찰청 폐지와 공소청·중대범죄수사청 신설'을 포함한 정부 조직개편안을 확정했다"고 전제, "검찰개혁은 이재명 정부의 존재 이유이자, 대한민국이 정상 국가로 가는 길이다"며 '환영'의 뜻을 밝혔다.

이 의원은 지난 3일 민주당 의원총회에서 첫 발언자로 나서 "국민들은 추석 전까지 검찰청 간판을 내리겠다는 민주당의 약속을 굳게 믿고 있다"며 "이번에는 어떤 반동에도 흔들림 없이, 철저한 검수완박의 토대 위에서 검찰개혁을 조기에 완수해야 한다"고 강조한 바 있다.

이어 지난 5일 자신의 페이스북에도 같은 입장을 밝히며 "검찰청을 공소청으로 전환하고, 검찰개혁을 완수해야 한다. 그것이 대한민국이 정상 국가로 가는 길"이라고 적었다.

앞서 지난 4일엔 KBC '여의도 초대석' 인터뷰에서는 "검찰 권력에 대한 국민적 개혁 요구가 그 어느 때보다 강하다"며 "문재인 정부 당시 검수완박이 '등'자 하나로 무력화됐던 전례를 반드시 교훈으로 삼아야 한다"고 지적하기도 했다. 또 "기소검찰과 수사검찰을 법무부 산하에 둘 경우 지금보다 더 센 검찰이 나오게 되는 만큼 중대범죄수사청은 법무부가 아닌 행정안전부 소속으로 둬야 한다"는 방안을 제시했다.





이 의원은 "검찰개혁은 시대정신이자 국가적 과제다"면서 "이번 정부 조직개편안이 차질 없이 실행돼 제도적으로 안착하길 바란다. 민주당과 정부는 국민과의 약속을 끝까지 책임 있게 이행해야 한다"고 재차 강조했다.





