광주 '마륵동 탄약고 이전사업' 내년 재개된다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국비 15억 반영…"공간 재편·지역발전 전기"

AD

광주시민의 숙원인 '마륵동 탄약고 이전 사업'이 내년부터 본격 재개될 전망이다.

광주시는 내년도 정부 예산안에 '마륵동 탄약고 이전 공사비' 15억원이 반영됨에 따라 본격적으로 추진할 수 있게 됐다고 8일 밝혔다.

'마륵동 탄약고 이전'은 지난 2005년 사업 승인을 시작으로 2023년까지 총사업비 3,262억원 중 2,681억원을 보상비·공사비 일부로 투입하는 등 사업을 진행했으나, 2023년 하반기 군공항 이전 논의와 맞물려 잠정 보류된 상태다.

도심 한가운데 위치한 마륵동 탄약고는 오랜 기간 시민들의 재산권 제한과 안전사고 우려, 생활 불편을 초래해왔다. 특히 군사시설보호구역 지정으로 인근 주민들의 개발 제약, 아파트 진입로 연결 곤란 등 각종 민원(환매권, 군사보호구역조정 소송 등 2,100여명)이 제기되며 지역발전의 큰 걸림돌로 지적됐다.

강기정 시장은 이같은 문제 해결을 위해 지난 7~8월 이재명 대통령과 김민석 국무총리에게 탄약고 이전 사업 필요성을 직접 건의했다. 또 구윤철 경제부총리, 안규백 국방부 장관 등 실무 장관들을 만나 내년 정부 예산안 반영을 요청했다.

이와 함께 더불어민주당 양부남 광주시당 위원장을 비롯한 안도걸·박균택 의원의 적극적인 지원으로 내년 정부 예산안 반영이라는 결실을 맺게 됐다.

'마륵동 탄약고 이전 사업'은 단순 민원 해소를 넘어 광주지역 도시공간 재편과 지역발전의 새로운 기회라는 점에서 의미가 크다.

시는 앞으로 국방부와 협력해 마륵동 탄약고 이전 사업을 차질 없이 추진하는 한편 국회 활동 등을 통해 국비 추가 확보에 총력을 다할 방침이다.





AD

정전국 군공항이전추진단장은 "마륵동 탄약고 이전은 시민들의 오랜 숙원 사업이었다"며 "이번 정부 예산안 반영을 계기로 마륵동 탄약고 이전 사업 재개와 함께 안전한 생활환경을 조성하고, 지역주민의 재산권 보호와 균형발전의 기틀을 마련하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>