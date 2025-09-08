비보존, 美 NIDA로부터 'VVZ-2471' 오피오이드 중독 치료제 개발 과제 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비보존 제약 관계사 비보존은 자사 혁신신약(First-in-Class) 후보물질 VVZ-2471이 지난 2일(현지 시간) 미국 국립 보건원(NIH) 산하 국립약물남용연구소(NIDA)로부터 오피오이드 중독(OUD) 치료제 개발 과제로 선정됐다고 8일 밝혔다.

이는 미국 국립보건원 내 산학 공동 연구지원 프로그램의 일환이다. 연구 총괄 책임자는 미국 버지니아주 소재 대학교의 임상 전문 교수다. 비보존은 비임상 시험 및 임상 시험 수행을 위한 약 640만달러(약 90억원)를 지원받는다.

VVZ-2471은 세로토닌 5-HT2A 수용체와 mGluR5 수용체를 동시에 차단하는 이중 길항제다. 현재 한국에서 비마약성 진통제 개발을 위해 대상포진 후 신경통(PHN) 환자를 대상으로 임상 2상을 진행 중이다. 비임상 연구에서 진통 및 중독치료 효능을 확인함으로써 향후 오피오이드와 코카인 중독위험을 줄이고 장기적인 금단 유지에 기여할 것으로 기대된다.

비보존은 코카인 중독(CUD) 치료제 개발 과제도 NIH에 접수한 상태다. 코카인 중독이 미국을 포함해 전세계적으로 심각한 사회·경제문제를 일으키고 있음에도 불구하고 현재 치료제가 없어 CUD 과제 역시 승인될 가능성이 높다고 회사 측은 설명했다. CUD 과제가 추가로 선정될 경우 두 중독성 질환 치료제 개발이 병행돼 진통제 개발과 더불어 VVZ-2471의 가치가 극대화될 것으로 기대된다.

비보존 관계자는 "이번 선정은 VVZ-2471이 미국 연방 연구기관으로부터 과학적 타당성과 혁신성이 엄격하게 검증되어 그 가능성을 인정받았다는 의미"라며 "미국 공동 연구 기관과 협력해 과제를 성공적으로 완수하고 오피오이드와 코카인 중독 치료제를 개발해 글로벌 중추신경계 질환 치료제 시장에서의 입지를 강화하겠다"고 밝혔다.





이어 "이번 성과를 기반으로 미국을 비롯한 글로벌 시장에 혁신적인 중독 치료 솔루션을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

