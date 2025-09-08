경기도, 복지사각 청소년 대상 '길거리 상담' 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 가정 밖 청소년이 복지 사각지대에 놓이지 않도록 청소년쉼터가 없는 13개 시군을 대상으로 '찾아가는 거리상담(아웃리치)'을 강화한다.

찾아가는 거리상담은 거리·학교·공원 등 위기 청소년이 있을 수 있는 현장을 직접 찾아가 의료·주거·교육 등 필요한 복지 서비스를 연계하고, 긴급한 경우 보호조치를 지원하는 사업이다. 이번 사업은 올해 4월 문을 연 '경기도가정밖청소년지원센터'가 주관한다.

청소년쉼터는 가정 밖 청소년이 일정 기간 생활할 수 있도록 보호하면서 상담·주거·학업·자립을 지원해 가정과 학교, 사회로 복귀하도록 돕는 시설이다. 현재 경기도는 13개 시군에 쉼터가 설치돼 있지 않아, 이를 보완하기 위한 대안으로 '찾아가는 거리상담'을 운영하고 있다.

경기도가정밖청소년지원센터가 지난 4월부터 도내 13개 시군을 순회하며 가정밖 청소년을 대상으로 길거리 상담을 진행하고 있다. 경기도 제공

지원센터는 지난 5월부터 8월까지 양주·동두천·안성 등 일부 지역에서 시범 운영을 실시해 청소년 289명에게 복지서비스를 안내했다.

오는 10월 연천과 광주를 포함해 광명·오산·의왕·포천·양평·여주·과천·가평 등 미설치 지역에서 거리상담을 확대할 계획이다.





서동환 경기도 청소년과장은 "청소년쉼터가 미설치된 지역일수록 가정 밖 청소년 지원이 소외되기 쉽다"며 "찾아가는 상담을 통해 현장의 위기 청소년을 적극 발굴하고 지역사회 보호체계 안으로 연결해, 모든 청소년이 안전하게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





