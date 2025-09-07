韓 공장 신고 美정치인 사이버 스토킹 호소, 왜?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

토리 브래넘 '문자 폭탄' 시달려

미국 조지아주 현대차·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장의 이민 노동자를 제보했다고 주장한 미국 정치인 토리 브래넘이 "한국과의 수십억 달러 규모의 계약을 망칠 셈이냐"는 '문자 폭탄'에 시달리고 있는 것으로 알려졌다.

온라인에서도 인종차별 논란이 불거지자, 해당 정치인의 딸까지 나서 과도한 스토킹 행위를 멈춰 달라고 호소했다.

브래넘 페이스북 계정 갈무리

토리 브래넘은 5일(현지시간) 미국 매체 롤링스톤과의 인터뷰에서 자신이 ICE(이민세관단속국)에 해당 공장을 신고했다고 밝혔다. 브래넘은 공화당 소속의 극우 성향 정치인으로, 조지아주 제12선거구 연방 하원의원 자리를 노리고 있다.

앞서 그는 "해당 공장이 조지아주 주민을 고용하지 않아 이민세관단속국(ICE)에 이민 노동자 고용 관련으로 공장에 대한 신고를 넣었다"고 밝혔다. 브래넘은 "나는 불법 체류자 대거 추방에 투표했다"라고도 덧붙였다.

해당 인터뷰에서 브래넘은 자신의 소셜 미디어에 레이저 스코프가 장착된 개조형 AR-15 소총을 들고 있는 자신의 사진을 게시하고 "네가 내 메시지함에 뭐라고 쓴 건지 좀 궁금하네"라고 적어 올렸다.

실제로 온라인상에는 브래넘을 향한 비난의 목소리가 거세다. 일부 네티즌은 "얼마나 멍청해야 백인 우월주의나 마가(MAGA· 미국을 다시 위대하게)의 증오 때문에 한국과의 수십억 달러 규모의 계약을 망칠 수 있는 거냐"며 "게슈타포"라고 그를 비난했다.

미국 이민 당국의 조지아주 현대자동차그룹-LG에너지솔루션 공장 단속으로 이어진 정보를 이민 당국에 제보했다고 주장한 조지아주 기반 정치인 토리 브래넘. 브래넘 페이스북

일각에서는 "현대가 조지아주에서 철수하고 8500개의 일자리를 잃게 된다면 누구에게 감사해야 하냐"며 "토리는 조지아주 일자리를 못 얻게 하려고 하고 있다"는 분노도 표출했다.

브래넘의 가족 개인 계정까지 공격 대상으로 삼았다. 브래넘의 딸은 같은 날 브래넘의 페이스북에 글을 올리고 "근래 어머니는 물론이고 미성년자인 자녀들에게까지 개인 소셜미디어 계정을 찾아내 사생활 침해를 하고, 증오의 댓글을 다는 이들이 있었다"고 주장했다.





그러면서 "아동을 표적으로 개인 소셜미디어 계정을 스토킹하고 괴롭히는 메시지를 보내는 건 심각하게 선을 넘은 것"이라며 "저희 어머니가 국회의원 선거에 출마했고, 누군가는 동의하지 않을 수 있는 강한 의견을 가지고 있다고 해서 이런 행동이 용납되는 건 아니"라고 경고했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

