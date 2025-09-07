대통령실 "美구금 근로자 '석방 교섭' 마무리…곧 전세기 급파"(종합)

강훈식 대통령비서실장이 7일 미국 조지아주 현대차그룹 -LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 한국인 300명이 이민 당국에 체포된 사건과 관련해 구금자 석방 교섭을 마무리했으며, 행정절차가 마무리되는 대로 이들의 귀국을 돕기 위해 전세기를 보낼 계획이라고 밝혔다. 조 장관은 또 미국 이민 당국의 '한국인 대규모 구금' 사태와 관련해 이번 주 방미를 위해 조율을 해왔다. LG에너지솔루션은 구금 인원 가운데 LG에너지솔루션 소속 인원이 47명이며 HL-GA 배터리회사 관련 설비 협력사 소속 인원은 250여명이라면서 고객 미팅 등을 제외한 미국 출장을 전면 중단했다.

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강훈식 비서실장 "유사 사례 방지 위해 비자체계 개선 방안 추진"

현대차-LG엔솔 배터리 공장 건설 현장서 한국인 300여명 체포

사건 직후 이 대통령 "신속한 해결 위해 총력 대응" 지시

강훈식 대통령비서실장이 7일 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(HL-GA) 건설 현장에서 한국인 300명이 이민 당국에 체포된 사건과 관련해 구금자 석방 교섭을 마무리했으며, 행정절차가 마무리되는 대로 이들의 귀국을 돕기 위해 전세기를 보낼 계획이라고 밝혔다.

연합뉴스

AD

이날 강 비서실장은 서울 종로구 삼청동 총리관저에서 열린 고위 당·정·청협의회 모두발언을 통해 "정부, 경제단체, 기업이 함께 신속하게 대응한 결과 구금된 근로자에 대한 석방 교섭이 마무리됐다"면서 "행정절차가 마무리되는 대로 미국 조지아주로 전세기가 출발한다"고 말했다.

그러면서 강 비서실장은 "앞으로 유사 사례를 방지하기 위해 산업부 및 관련 기업과 공조해 대비프로젝트 관련 출장자 비자 체계를 개선하는 방안을 추진하겠다"면서"정부는 피구금 국민의 신속한 석방, 해당 프로젝트의 안정적 이행이라는 두 가지 목표를 조화롭게 달성하기 위해 모든 대책을 실천력 있게 실행해 나가겠다"고 강조했다.

미국 이민 당국은 4일(현지시간) 조지아주 현대자동차그룹-LG에너지솔루션 공장에서 벌인 단속에서 475명을 구금했다. 이 중 300명이 넘는 한국인이 포함됐다.

앞서 이재명 대통령은 미국 이민 당국의 한국인 구금 사태와 관련해 "주미대사관과 주애틀랜타 총영사관을 중심으로 사안의 신속한 해결을 위해 총력 대응하라"고 지시했다. 조현 외교부 장관은 이 대통령이 "미국의 법 집행 과정에서 우리 국민의 권익과 대미 투자 기업의 경제활동이 부당하게 침해돼선 안 된다"고 강조하면서 이같이 지시했다고 6일 정부서울청사에서 열린 재외국민보호대책본부 본부-공관 합동 대책 회의에서 전했다. 조 장관은 또 미국 이민 당국의 '한국인 대규모 구금' 사태와 관련해 이번 주 방미를 위해 조율을 해왔다.

연합뉴스

LG에너지솔루션은 구금 인원 가운데 LG에너지솔루션 소속 인원이 47명(한국 46명·인도네시아 1명)이며 HL-GA 배터리회사 관련 설비 협력사 소속 인원은 250여명이라면서 고객 미팅 등을 제외한 미국 출장을 전면 중단했다. 현재 출장자는 업무 현황 등을 고려해 즉시 귀국 또는 숙소에 대기하도록 하는 임직원 지침도 내렸다. 이번 단속과 관련해 김기수 LG에너지솔루션 CHO(최고인사책임자)는 7일 오전 미국 조지아주 현장으로 떠났다.





AD

한편 현대차 미국법인은 5일(현지시간) 성명을 내고 "현대차는 법을 준수하지 않는 이에게는 무관용 원칙을 적용한다"며 "미국 제조업에 투자하고 수천 개의 일자리를 창출해 나가는 과정에서 미국 법률을 철저히 준수할 것"이라고 밝혔다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>