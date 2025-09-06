AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이호섭 작곡가 초청 '봉화아카데미'

음악과 강연이 어우러진 무대

경북 봉화군은 지난 4일 청소년센터 공연장에서 300여 명의 군민이 참석한 가운데, 대중가요의 거장 이호섭 작곡가를 초청해 '2025년 제4회 봉화 아카데미'를 성황리에 개최했다.

이호섭 작곡가 노래가 된 인생 이야기, 봉화군민 마음 울리다.

'10분 내로', '찬찬찬', '다함께 차차차' 등 세대를 아우르는 히트곡을 작곡한 이호섭 작곡가는 '노래하는 삶, 행복한 인생'을 주제로 무대에 올랐다. 단순한 강연 형식에서 벗어나 반주와 함께 청중이 직접 노래에 참여하며 현장은 콘서트를 방불케 했다.

참석자들은 노래와 이야기가 어우러진 무대를 통해 음악이 가진 위로와 행복의 힘을 체감했다. 한 주민은 "듣는 강연이 아니라 직접 노래하며 공감할 수 있어 더욱 특별했다"며 "음악이 주는 위로를 깊이 느꼈다"고 말했다.

박현국 봉화군수는 "군민이 함께 웃고 즐기는 시간이 되었기를 바라며, 앞으로도 군민 삶에 활력을 불어넣을 전문가를 초청해 더욱 품격 있는 아카데미를 이어가겠다"고 밝혔다.

이번 아카데미는 단순한 강연을 넘어 '배움·공감·위로'가 공존하는 복합문화 프로그램으로 자리매김하며, 군민들의 문화적 갈증을 해소하는 의미 있는 장이 됐다.





단순한 인문학 강연이 아닌, 음악이 살아 있는 무대를 통해 봉화군민의 삶과 정서를 어루만진 점이 돋보인다. 봉화 아카데미가 지역을 대표하는 문화 브랜드로 성장할 가능성이 충분해 보인다.





