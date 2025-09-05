"어르신들 오래오래 건강 지켜요"…'10만원 지원금' 신청 접수 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

어르신 스포츠 상품권 2차 지급

스포츠시설 이용료 10만원 지원

5일부터 예산 소진 시까지 신청 접수

국민체육진흥공단은 문화체육관광부와 함께 5일부터 65세 이상 어르신의 건강증진과 활기찬 여가생활을 지원하기 위한 어르신 스포츠시설 이용료 지원사업 2차 신청 접수를 진행한다. 예산이 조기 소진될 경우 접수가 빨리 마감될 수 있으므로 가급적 빠른 신청이 권장된다.

체육관 관련 자료사진. 픽사베이

4일 국민체육진흥공단과 문화체육관광부에 따르면 '어르신 스포츠 상품권'은 지역 및 민생경제 활성화와 초고령화 사회에 대비한 어르신 건강 증진을 위해 마련한 사업이다.

65세 이상 기초연금 수령 주민에게 1인당 5만원 상당의 스포츠 상품권(모바일 상품권)을 2장씩 총 10만원을 지급한다. 지급되는 상품권은 전국 '제로페이 가맹 체육시설'에서 사용할 수 있다. 공공시설인 장성 실내수영장부터 개인이 운영하는 체육관에 이르기까지 다양한 곳에서 스포츠 강좌 또는 1회 이용료로 사용할 수 있다.





5일부터 온라인·모바일 누리집과 전담 콜센터에서 신청할 수 있다. 지원 대상에 선정되면 내달 중 휴대전화 문자 메시지로 상품권을 받게 된다. '제로페이 맵' 또는 '비플페이 앱'에 상품권을 등록한 뒤, 가맹 체육시설에서 정보무늬(큐알코드)로 이용료를 결제하는 방식이다.





