김건희 특검, 한덕수 전 총리 9일 소환… 金 ‘선상 파티 의혹’ 경호처 압수수색

‘서희건설 사위’ 국무총리 비서실장 임명 경위 확인 韓 소환 조사

통일교 ‘한학자 총재’ 11일 출석요구서 송부



윤석열 전 대통령의 내란 방조 및 위증 등 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 지난달 27일 구속영장이 기각돼 경기도 의왕 서울구치소를 나서고 있다. 연합뉴스

김건희 여사를 둘러싼 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 한덕수 전 국무총리를 소환해 조사한다.

특검팀 관계자는 5일 언론 브리핑에서 "한 전 총리에 대해 오는 9일 오전 10시 참고인 신분으로 특검에 출석할 것을 요구하는 출석요구서를 금일 우편으로 송부했다"고 밝혔다.

그러면서 "서희건설의 반 클리프 목걸이 등 귀금속 공여 의혹 사건과 관련해 박성근 전 국무총리 비서실장의 임명 경위를 확인하기 위해서"라고 덧붙였다.

박 전 실장은 서희건설 이봉관 회장의 맏사위로, 서희건설 측이 김 여사에게 고가 목걸이 등 '나토 3종'을 제공하고 인사 청탁을 했다는 의혹에 연루돼 있다.

아울러 특검팀은 통일교 한학자 총재에 대해서도 오는 11일 출석할 것을 통보했다. 특검팀 관자는 "통일교 한학자 총재로부터 8일 출석 요청에 대한 불출석 사유서가 오늘 오전 제출됐다"며 "11일 오전 10시에 출석할 것을 요구하는 2차 출석 요구서를 금일 우편으로 송부했다"고 말했다.





특검팀은 이날 오전 국가교육위원회와 대통령 경호처에 대한 압수수색을 벌였다. 특검팀은 경호처를 동원한 해군 지휘정 내 선상 파티 의혹 사건과 관련해 김 여사와 김성훈 전 대통령실 경호처 차장을 수사하고 있다. 이배용 전 국가교육위원장은 김 여사에게 10돈짜리 금거북이 등을 건네고 인사를 청탁했다는 의혹을 받는다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

