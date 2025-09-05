박수기 광주시의원 "상무지구 日 군사시설 발굴·조사를"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5분 자유발언…"대규모 지하 시설 가능성"

"도심 군사기지, 역사·문화 자산 활용해야"

박수기 광주시의회 의원이 5일 열린 제336회 임시회 본회의에서 '5분 자유발언'을 통해 광주 도심 상무지구 일대에 남아 있는 일제강점기 군사시설에 대한 발굴·조사를 촉구하고 있다. 광주시의회 제공

광주시의회 박수기 의원(더불어민주당·광산구5)은 5일 광주 5·18기념공원 내 일제강점기 해군항공기지 대규모 군사시설에 대해 전면 발굴·조사해야 한다고 주장했다.

박 의원은 이날 열린 제336회 임시회 본회의 '5분 자유발언'에서 광주 도심 상무지구 일대에 남아 있는 일제강점기 군사 요새 지하시설에 대한 전면적인 발굴·조사를 촉구했다.

박 의원은 최근 확인된 1944년 추정 광주 해군항공기지 평면도와 공사현황 보고서를 언급하며, "현재 5·18기념공원과 상무지구 일대에 대규모 지하시설이 매장돼 있을 가능성이 크다"고 밝혔다.

그는 "이 같은 역사적 유산을 방치한다면, 국제사회에서 일제식민지 지배와 강제동원 역사왜곡 논란이 재연될 때 정당한 목소리를 낼 자격조차 상실할 수 있다"고 강조했다.

이어 "일본이 과거 군함도와 사도광산을 근대산업 유산으로 포장해 국제사회에서 침략과 강제동원의 뼈아픈 역사를 지우려 하고 있다"며 "정작 우리는 우리 땅의 유적조차 제대로 조사하지 않는다면 후세에 부끄러운 역사를 남기게 될 것이다"고 지적했다.

박 의원은 "광복 80주년을 맞은 지금, 상무지구 지하 군사시설을 체계적으로 발굴·보존하고, 이를 역사·문화 자산으로 활용해야 한다"면서 "광주시는 즉시 발굴·조사와 함께 이를 위한 예산 확보에 나서야 한다"고 말했다.





한편 박 의원은 광주시의회 차원에서 일제강점기 전쟁기지 시설들의 실태조사와 학술적 연구 보존·관리 정책 논의가 본격화될 수 있도록 후속 논의를 이어간다는 방침이다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

