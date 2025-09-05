광주 민노총 "광주시, 쿠팡 표창 아닌 현장점검 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강기정 광주광역시장(왼쪽부터)과 최이규 쿠팡 물류정책팀 상무가 지난 3일 오전 광주시청에서 열린 유공자 표창 수여식에서 기념 촬영을 하고 있다. 쿠팡 제공

광주지역 노동단체가 일자리 창출에 기여했다는 명목으로 광주시가 쿠팡을 표창한 것을 두고, 반복되는 노동자 사망사고에 대한 현장점검이 필요하다고 촉구했다.

민주노총 광주본부는 5일 논평을 내고 "지난 3일 광주시는 쿠팡이 대규모 투자를 통해 광주지역에 물류센터를 건립한 것이 지역 경제에 활력을 불어넣고 양질의 일자리 창출에 기여했다는 이유로 광주시장 표창을 수여했다"며 "그러나 쿠팡은 반복되는 노동자 사망사고와 열악한 노동환경으로 끊임없는 사회적 비판을 받아온 기업이다. 2020년 이후 쿠팡에서 일하다 숨진 노동자만 22명이다"며 이같이 밝혔다.

이들은 "지난 2021년 택배 노동자의 과로 방지 사회적 합의는 쿠팡이 배송 속도 경쟁을 강화하면서 사실상 무너졌다"며 "쿠팡의 극단적인 배송 경쟁은 택배 노동자의 고용불안과 과로를 심화시킬 뿐 아니라 경쟁업체들까지도 무한경쟁으로 내모는 악순환을 초래하고 있다"고 주장했다.

이어 "지난 8월에도 경기도 용인시 쿠팡 물류센터에서 분류작업을 하던 노동자가 사망하는 일이 발생했다"며 "같은 달 이재명 정부는 국정과제를 통해 국민의 생명과 안전을 최우선으로 하고 모든 산업재해 사망사고를 대통령에게 직접 보고토록 지시한 바 있다"고 역설했다.

또한 "이러한 상황에서 노동자를 갈아 넣은 기업에 표창이라니 광주시의 노동 감수성이 얼마나 빈약한지 여실히 보여준다"며 "이러한 광주시 행정은 비단 이번뿐이 아니다. '광주형 일자리'라는 수식어로 포장된 광주글로벌모터스는 낮은 임금과 불안정한 노동조건으로 청년 노동자들의 이탈이 계속되고 있다"고 지적했다.





아울러 "쿠팡에게 필요한 것은 '표창'이 아니라, 노동환경 개선을 위한 철저한 '현장 점검'이다"며 "광주시는 지금이라도 말이 아닌 행동으로 노동 존중 행정을 실천해야 한다"고 덧붙였다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

