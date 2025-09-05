SDT "나타샤 코박스, 말레이시아 IAG 위원 위촉…글로벌 입지 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"아세안 양자 생태계 오케스트레이터될 것"

양자표준 기술 전문기업 SDT는 나타샤 코박스 사업전략담당이 말레이시아 국책 연구·개발(R&D) 기관 '미모스'의 최상위 자문 기구 '티어(Tier)-1 산업 자문 그룹(IAG)' 위원으로 위촉됐다고 5일 밝혔다.

나타샤 코박스 담당은 말레이시아의 국가 양자 전략 수립과 제13차 말레이시아 개발계획의 과학기술 분야 예산 편성에 핵심적인 역할을 수행할 예정이다. 이는 SDT가 동남아시아 양자 기술 생태계에서 정책적 리더십을 확보하는 중요한 계기가 될 것으로 보인다.

하버드대 출신인 나타샤 코박스 담당은 2021년 SDT 합류 이후 기업 전략 책임자로서 양자 컴퓨팅 허브 구축을 위한 파트너십과 주요 글로벌 전략을 이끌어 오고 있다.

나타샤 코박스 SDT 사업전략담당이 지난 2월 말레이시아 미모스(MIMOS)가 주최한 퀀텀 데이(Quantum Day) 행사에서 발표를 하고 있다. SDT

미모스의 IAG는 각 산업 분야에서 최고 수준의 전문성을 인정받은 전 세계 리더들로 구성된 핵심 기구다. 미모스의 R&D 우선순위가 국가의 사회·경제적 필요와 시장 기회, 글로벌 도전에 부합하도록 높은 수준의 전략적 방향성과 미래전망, 정책적 자문을 제공한다.

코박스 담당을 비롯한 자문위원들은 ▲전략적 앰배서더 ▲워크숍 리더 ▲미래전망 기여자로서, 국가적 과제에 대한 프레임을 설정하고 논의를 실행 가능한 인사이트로 이끄는 중책을 맡는다. 주요 산업 라운드테이블과 로드맵 대화에서 세션 의장을 맡는 등 국가적 과제에 대한 논의를 실질적인 정책으로 연결하는 역할도 수행한다.

SDT는 이번 IAG 참여를 통해 상당한 전략적 이점을 확보할 것으로 기대하고 있다. 양자(Quantum), 양자키분배(QKD), 양자내성암호(PQC) 등 핵심 기술의 로드맵과 정책 제안서 작성에 직접 참여하며, 향후 연구 자금 지원이나 국제 공동 프로젝트의 정책 환경을 주도적으로 만들어 나간다는 계획이다.

또한, 아세안(ASEAN) 지역 정부, 기업, 대학들과 직접적인 교류 기회를 확보해 공동 사업이나 파일럿 프로젝트 등 다양한 파트너십을 구축하는 발판을 마련하고, 산업 생태계를 이끄는 정책 파트너로서 SDT의 위상을 강화한다는 전략이다.





윤지원 SDT 대표는 "이번 위촉은 SDT의 기술력과 비전이 글로벌 무대에서 인정받은 결과"라며 "말레이시아를 거점으로 한국과 글로벌 파트너를 잇는 핵심 연결고리 역할을 수행하고, 나아가 아세안 전체 양자 기술 생태계의 중심 '오케스트레이터'로 자리매김해 나갈 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

