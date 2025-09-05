"향후 1년 경기 전망…악화 42.6% vs 개선 40.4% '팽팽'"[李대통령 '취임 100일' 설문]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李대통령 '취임 100일' 기업 경영환경 진단 긴급설문

규제·통상 불확실성, 기업들이 지목한 최대 부담 요인

대기업 "기업 친화적 환경 체감도 100 중 20~30 수준"

노란봉투법·상법 개정, 기업들엔 의욕 저하 요인

이재명 대통령 취임 100일을 앞두고 실시한 설문조사에서 향후 1년 경기 전망은 악화와 개선 응답이 팽팽히 맞섰다.

아시아경제가 지난 1일부터 3일까지 국내 50대 기업(47개사 응답)을 대상으로 실시한 '취임 100일 기업 경영환경 진단' 조사에서 20곳(42.6%)은 향후 1년 국내 경기가 다소 악화될 것이라고 내다봤다. 반면 19곳(40.4%)은 다소 개선될 것이라고 답했다. 변화가 없을 것이라는 응답은 8곳(17.0%)이었다. "크게 개선"이나 "크게 악화"를 선택한 기업은 없었다.

'악화'와 '개선'을 전망한 기업 비중이 팽팽한 건 경제계가 체감하는 불확실성을 그대로 보여준 단면이라는 평가가 나온다. 한 기업 관계자는 "커다란 암초가 다가오는 느낌"이라고 토로하기도 했다.

가장 큰 경영상 부담 요인에 대해 기업들이 직접 서술한 응답을 보면 '경기 둔화', '글로벌 경기 둔화', '업황 회복 여부' 등이 지목됐다. 이는 내수 침체와 해외 수요 둔화, 업황 변동성이 동시에 기업 전망을 압박하고 있음을 보여준다.

통상·관세 리스크도 주요 변수로 부각됐다. 응답 기업 13곳(27.7%)은 규제 불확실성 다음으로 글로벌 통상·관세 리스크를 가장 큰 경영 부담 요인으로 꼽았다. 미국의 대중국 반도체 장비 수출 제한, 보호무역 강화, 주요국 간 공급망 재편은 이미 현실화된 압박이다. 향후 6개월 내 정부가 시급히 대응해야 할 과제를 묻는 질문에서도 응답기업 8곳(17.0%)이 통상·관세 대응과 공급망 안정화를 선택했다.

향후 정책 일정도 기업 불확실성을 키우는 요인으로 꼽힌다. 최근 열린 정기국회에선 노조법(노란봉투법) 후속 논의, 상법 시행령 개정, ESG 공시 의무 로드맵 등이 주요 의제로 다뤄질 예정이다. 환경 분야에서는 배출권거래제 4차 계획기간에 대한 세부 기준이 올해 하반기 발표되고, ESG 공시는 2026년부터 자산 2조원 이상 상장사부터 단계적으로 적용된다.

전문가들은 정부의 리스크 대응이 향후 1년 경기 흐름을 좌우할 것이라고 지적한다. 대외적으로는 관세와 공급망, 대내적으로는 규제와 입법 변화가 동시에 부담으로 작용하는 만큼 정책이 기업을 옥죄기보다 예측 가능성과 실행력을 담보해야 투자와 고용 위축을 막을 수 있다는 분석이다.

이재명 대통령은 지난 2일 국무회의에서 "새는 양날개로 난다. 기업과 노동 둘 다 중요하다"며 무게중심을 강조한데 이어 이틀 후엔 노조 지도부와 접촉해 고용유연화를 언급하면서 균형잡기에 나선 모양새다.

익명을 요구한 경제단체 산업정책 전문가는 "기업들 얘기를 들어보면 관세 문제가 여전히 풀리지 않았고 첨단 산업에 진출한 기업들은 미국 장비 반입 제한에 부딪히고 있다"며 "밖으로는 수출길이 막히고 안으로는 내수가 부진해 전반적으로 어렵다는 반응이 많다"고 말했다. 이어 "노조법이나 사법 리스크도 당장은 드러나지 않지만 무겁게 다가온다"며 "경제는 심리인데 앞이 뚜렷하지 않다 보니 투자를 선제적으로 늘리기 쉽지 않다"고 덧붙였다.





주요 대기업 임원은 "정부 출범 초기에는 기업 총수들과 함께하는 모습으로 힘을 실어주는 듯했지만 최근 일련의 입법 과정을 보면 기업 입장에선 발목이 잡히는 느낌"이라며 "노란봉투법과 상법 개정은 유예기간이 있더라도 기업들에겐 디모티베이션(demotivation·의욕 저하) 요인으로 작용한다"고 말했다. 그는 "AI나 신산업 지원책은 나오고 있지만 기업들이 체감할 수 있는 환경 조성은 부족하다"며 "현장에서 느끼는 기업 친화적 환경은 100 중 20~30 수준에 불과하다"고 지적했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

박준이 기자 giver@asiae.co.kr

