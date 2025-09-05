영등포구, 첫 ‘원조맥주 축제’ 열린다…19~20일 영등포공원서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카스와 전국 70여 종 수제맥주 브랜드 ‘총출동’

서울 영등포구(구청장 최호권)가 이달 19~20일 영등포공원에서 ‘제1회 원조맥주 축제’를 개최한다. 축제 기간에는 구민 노래자랑 결승전도 함께 열린다.

제1회 영등포구 원조맥주 축제 홍보 포스터. 영등포구 제공.

이번 행사는 대한민국 맥주 산업의 발상지인 영등포의 역사성을 되새기며 주민과 방문객이 어울리는 지역 대표 축제로 자리매김할 전망이다.

국내 맥주 산업은 1933년 영등포에 2개의 맥주 공장이 들어서며 시작됐다. 이후 생산시설 이전으로 1990년대 공장이 철거되면서 현재는 영등포공원과 아파트 단지가 조성돼 있다.

축제에서는 옛 오비맥주 공장 터라는 의미를 반영해 대표 브랜드 ‘카스(CASS)’가 참여해 시음 행사와 이벤트를 진행한다. 아울러 전국 12개 유명 수제맥주 업체가 참여해 70여 종의 다양한 맥주를 선보인다. 현장에서는 30여 종의 메뉴를 준비한 푸드트럭도 운영된다.

시민 참여형 이벤트인 ‘러닝크루 챌린지’도 진행된다. 이달 9일부터 20일까지 영등포 관내에서 2km 이상 달린 뒤, 인증 사진과 함께 ‘#영등포원조맥주축제’ 해시태그를 남기고 축제 현장에서 확인하면 ‘카스 제로’ 2캔을 받을 수 있다.

공연 무대도 풍성하다. 19일 오후 6시 개막 점등식에 이어 밴드 ‘크라잉넛’ 공연이 준비돼 있으며, 20일에는 가수 김수찬과 EDM 공연, 구민 노래자랑 결승전이 진행된다. 이밖에 ‘내가 만드는 수제맥주’, ‘병뚜껑을 넣어라’ 등 체험 프로그램도 마련된다.





최호권 영등포구청장은 “영등포가 대한민국 맥주산업의 본고장이자 원조도시로서, 과거와 현재를 연결하고 모두가 하나 되어 함께 즐길 수 있는 상징적인 축제를 마련했다”며 “러닝크루 행사 등 다양한 이벤트에 참여하고 시원한 맥주 한 잔의 여유도 즐겨보시기 바란다”고 전했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

김민진 기자 enter@asiae.co.kr