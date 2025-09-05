한국공항공사, 김포공항 면세점서 '바이오 결제' 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4일 서울 강서구 김포공항 국제선 롯데면세점에서 공항이용객이 바이오정보 결제 서비스를 이용해 면세품을 구매하고 있다. 한국공항공사

한국공항공사가 김포공항 국제선 롯데면세점에 '바이오정보 결제서비스'를 도입했다고 5일 밝혔다.

바이오정보 결제서비스는 손 정맥(장정맥) 인식만으로 면세품을 구매할 수 있는 결제방식이다. 면세품 구매 시 여권·탑승권·신용카드 등을 제시해야 하는 기존 방식을 개선했다. 공항에서 손 정맥 정보를 미리 등록하고 스마트공항 애플리케이션(앱)에 결제할 카드를 연동하면 서비스를 이용할 수 있다.

공사는 지난 2월부터 지난달까지 공항이용객의 여권정보와 탑승정보를 연계할 수 있도록 바이오 인증용 응용 프로그래밍 인터페이스(API)를 설계했다. 롯데면세점은 면세점 바이오정보 결제시스템을 개발·구축했다.





박재희 한국공항공사 전략기획본부장은 "바이오정보 결제서비스는 공사의 디지털 전환을 견인하는 핵심 사례가 될 것"이라며 "향후 김해공항 등 주요 공항 면세점과 상업시설로의 단계적 확대를 추진해 공사의 글로벌 경쟁력을 한층 강화해 나가겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

