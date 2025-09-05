'우아함의 황제' 패션거장 조르지오 아르마니 별세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

할리우드 스타들 애호 브랜드…우아함·미니멀리즘 상징

이탈리아 패션계의 거물 조르지오 아르마니가 4일(현지시간) 사망했다. 향년 91세.

이탈리아 디자이너 조르지오 아르마니가 4일(현지시간) 91세의 나이로 세상을 떠났다. AFP연합뉴스

AFP통신 등에 따르면 조르지오 아르마니 그룹은 이날 성명에서 "끝없는 슬픔 속에 창립자이자 창시자, 그리고 끊임없는 추진력이었던 조르지오 아르마니의 사망을 알린다"고 밝혔다. 그룹은 그가 사랑하는 이들과 함께 한 가운데 자택에서 눈을 감았다고 전했다.

'우아함의 황제', '미니멀리즘의 거장'으로 불린 아르마니는 현대 이탈리아 스타일의 대명사로, 특유의 감각과 사업가의 통찰력을 결합해 연간 약 23억유로의 매출을 올리는 회사를 이끌어 왔다. 아르마니는 지난 6월 밀라노 패션 위크 당시 건강상 문제로 행사에 처음 불참했다. 그는 이번 달 밀라노 패션위크 기간엔 자신의 시그니처 브랜드인 조르지오 아르마니 패션 하우스 50주년을 기념하는 대규모 행사를 계획 중이었다.

1934년 7월 밀라노 남쪽 작은 마을에서 태어난 아르마니는 애초 의사를 꿈꿨으나 밀라노 백화점에서 창문 장식 보조로 일하며 패션계에 발을 들였다. 아르마니는 1975년 사업파트너이자 친구였던 세르지오 갈레오티와 함께 자신들의 폭스바겐을 1만달러에 팔아 남성 기성복 라벨을 창업했다. 여성복 라인은 그로부터 1년 뒤 선보였다.

그의 새로운 스타일의 상징은 안감이 없는 스포츠 재킷이었다. 1970년대 후반 출시된 이 재킷은 할리우드부터 월스트리트까지 즉각적인 반향을 일으키며 대성공을 거둔다. 그는 이 재킷에 단순한 티셔츠를 매치했는데, 그는 이를 가리켜 "패션 알파벳의 알파와 오메가"라고 표현했다.

아르마니 정장은 곧 부유한 남성의 옷장 필수품이 됐다. 여성을 위한 바지 정장을 직장 내 복장으로 도입한 것도 혁명적이었다. 어깨 패드가 달린 재킷과 남성용으로 재단된 바지로 구성된 이 '파워 슈트'는 1980년대 부상하는 비즈니스 여성 계층의 상징이 됐다.

1980년대 명작 영화 '아메리칸 지골로'는 아르마니와 배우 리처드 기어를 할리우드 커리어의 길로 이끌었다. 아르마니 의상을 입은 기어는 미국의 새로운 인기 배우로 부상했고, 그와 함께 아르마니 역시 인기 있는 디자이너로 떠올랐다. 할리우드와 인연으로 아르마니는 200편이 넘는 영화의 의상 크레딧을 얻었다. 2003년에는 할리우드 '명예의 거리'에 이름을 올리게 된다.

아르마니의 패션 비전은 디테일에 대한 세심한 주의가 차이를 만드는 편안하면서도 우아한 스타일이었다. 그는 "나는 실제 사람들을 위해 디자인한다. 실용적이지 않은 의류와 액세서리를 만드는 건 전혀 가치가 없다"고 했다. 또 "시간이 흘러도 변하지 않고 시대를 초월하며, 최고의 본보기가 되는 것들을 사랑한다"고 말했다.

아르마니의 뒤를 이어 그룹을 누가 이끌지는 아직 알려지지 않았다. 아르마니는 생전 오랜 기간 남성복 총괄을 맡아 온 레오 델오르코와 여성복 총괄을 맡고 있는 조카 실바나 아르마니를 고려하고 있음을 시사한 바 있다.

패션업계는 아르마니의 사망을 애도했다. 프랑스 명품 그룹 루이뷔통모에헤네시(LVMH)는 "그는 전후 황금기 패션 디자이너 세대의 마지막 인물로, 해마다 최고의 우아함의 표본을 만들어 냈다"며 "그의 유산은 현재와 미래 디자이너들 마음속에 오랫동안 살아 숨 쉴 것"이라고 추모했다. 구찌 등을 소유한 케링 그룹의 프랑수아 앙리 피노 회장도 "이탈리아의 거장이었던 그의 영향력은 패션계를 훨씬 넘어섰고, 앞으로도 여러 세대에 걸쳐 영감을 줄 것"이라고 말했다.





아르마니의 장례식은 비공개로 진행되며 세부 사항은 공개되지 않았다. 다만 오는 6일과 7일 그가 기성복 컬렉션을 선보인 아르마니 극장에서 공개 추모식이 열릴 예정이다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

