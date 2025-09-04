검찰, 세계로교회 손현보 목사 구속영장 청구… 공직선거법 위반 혐의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산의 대형교회인 세계로교회 손현보 담임목사에 대해 검찰이 공직선거법 위반 혐의로 구속영장을 청구한 것으로 밝혀졌다.

부산검찰은 지난 3일 손 목사에 대해 구속영장을 청구했으며 영장실질심사는 오는 8일 오후 2시 부산지방법원에서 열릴 예정이다.

앞서 부산경찰청 반부패수사대는 지난 4월 선관위로부터 손 목사에 대한 고발장을 접수했다. 경찰은 지난 5월 손 목사의 사무실과 휴대전화를 압수수색하고 수사에 돌입했다.

선관위는 손 목사가 부산 교육감 보궐선거를 앞두고 교회 예배 시간에 모 후보와 대담을 진행하고 이를 유튜브에 공개한 행위가 사전 선거운동에 해당한다고 판단했다. 검찰도 같은 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다.

이에 대해 손 목사 측은 "정치적 입장을 묻는 정책 질의였을 뿐 특정 후보 지지를 호소한 적은 없다"며 "차별금지법 등 주요 현안에 대한 입장을 확인한 것"이라고 반발하고 있다.





또 "예배 중에 한 발언으로 영상자료가 다 있는데도 휴대전화를 압수하고 구속영장까지 청구한 것은 과도하다"며 "자유민주주의가 심각하게 훼손되고 있다"고 주장했다.

