열병식 다녀온 박지원 "尹 3년 반 분탕질이 중국 뒤에 서게 해"

제80주년 중국 전승절 열병식 참석차 베이징에 방문했다 귀국한 박지원 더불어민주당 의원이 "윤석열 3년 반의 분탕질이 우리를 중국 뒤에 서게 했다"면서 중국을 방문한 소회와 함께 한국이 뒤처지는 것 같다는 우려를 나타냈다. 4일 박 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS) "중국이 변한다. 이미 완전히 변했다"며 운을 뗐다. 이어 그는 "(중국의) 공기가 너무 좋다. 전기차로 바뀌었고 자율주행도 곧 닥친다. AI 로봇은 혀를 내두르게 한다"면서 "(다만) 실업문제가 심각하다. 고속도로 요금 계산 등은 한국이 앞선다"고 말했다.

제80주년 중국 전승절 행사에 참여한 박지원 더불어민주당 의원과 한국 대표단. 박지원 페이스북

그러면서 그는 "(우리나라도) R&D 예산부터 달라지고 'AI 3대 강국'으로 나간다"면서 "미국의 아이폰에 뒤처졌던 삼성전자가 애니콜을 개발하고, 어른폰이 되어 아이폰을 잡았던 성공 신화를 다시 써야 한다"고 주장했다. 끝으로 그는 "이재명 정부 100일이 다가온다. 우리는 할 수 있다"면서 "이재명 대통령이 뛴다. We can do it!"이라고 지지자들을 독려했다.

전승절서 우원식 진면목 봤다는 박지원, 그 이유는?

지난 2일 박 의원은 우원식 국회의장을 비롯해 같은 당 김태년, 박정, 홍기원 의원과 조국혁신당 김준형 의원 등과 함께 전승절 행사에 참석했다. 이번 행사는 66년 만에 냉전 이후 처음으로 북·중·러 정상들이 한자리에 모이면서 주목받았다. 이 가운데 한국 대표로 참석한 우 의장과 북한 김정은 국무위원장 간의 만남 성사 가능성도 관심사였다. 우 의장은 환영 리셉션 오찬에 참석해 열병식 참관 전 대기실에서 김 위원장과 수인사를 나눴다고 의장실은 전했다. 우 의장은 이 자리에서 김 위원장에게 "(2018년 이후) 7년 만에 다시 봅니다"라고 말을 건넸다고 행사장에 동행한 참석자들이 전했다. 이에 김 위원장은 "네"라고 답했으나 그 외 다른 반응은 보이지 않은 것으로 알려졌다.

이후 일정으로 우의장은 3일 베이징에 있는 독립운동 사적지 삼패자화원을 시찰했다. 삼패자화원은 1921년 4∼6월 신채호, 이회영, 박용만, 신숙 등 독립운동가 15명이 군사단체의 통일을 위한 회의인 '군사통일주비회'를 열었던 곳이다. 박지원 페이스북

이런 우 의장의 행보에 대해 박 의원은 4일 귀국 뒤 SNS에 "전승절 시진핑 주석 초청 오찬을 끝내고 두 행사를 치르면서 평소에도 존경했지만 우 의장의 진면목에 감탄했다"며 "우 의장이나 저나 독립유공자 후손이지만 이렇게 차이가 크게 날까? 많이 반성한다"는 글을 올렸다.





