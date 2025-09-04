산청군-한국남동발전, 신규 양수발전 건설 자매결연 협약식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자매결연 맺고 교류 확대 등 상생 협력

호우 피해 성금 5000만원 지정 기탁도



신규 양수발전소 건설을 위한 공모를 추진하고 있는 산청군과 한국남동발전이 의기투합에 나섰다.

경남 산청군은 군수실에서 한국남동발전과 신규 양수발전 건설사업 지역교류 확대와 연대강화를 위한 자매결연 협약식을 가졌다고 4일 밝혔다.

이날 협약식에는 이승화 군수와 강기윤 한국남동발전 사장 등이 참석해 자매결연을 축하하며 지역 상생 협력 기반을 다졌다. 특히 이번 자매결연을 통해 양수발전 개발 협력과 지속적인 상호 발전을 도모했다.

산청군-남동발전 자매결연 및 구호성금 기탁식 단체 사진.

이번 자매결연으로 양 기관은 ▲지역경제 활성화를 위한 공동사업 발굴 및 협력 ▲산청군 양수발전 사업의 성공적 추진 등 신재생에너지 개발 협력 ▲사회공헌활동 및 봉사활동의 공동추진 ▲농특산물 소비 촉진, 지역축제, 문화예술행사 등 교류 활성화 등에 힘을 모은다.

또 이날 협약식에서 한국남동발전은 최근 극한 호우로 큰 피해를 본 산청군의 조속한 복구와 이재민 지원을 위해 5000만원을 대한적십자사를 통해 지정 기탁했다. 기탁금은 산청군 피해 복구 및 주민 지원을 위한 재원으로 활용될 예정이다.

강기윤 사장은 "이번 협약은 단순한 사업 추진을 넘어 지역과 함께 성장하는 동반자적 관계의 시작"이라며 "앞으로도 지역사회와의 소통과 협력을 강화해 지속가능한 에너지 개발과 지역 상생을 실현해 나가겠다"고 전했다.

이승화 군수는 "극한 호우로 어려움을 겪고 있는 군민들을 위해 따뜻한 나눔을 실천해줘 감사하다"며 "이번 자매결연을 계기로 지역경제와 문화가 함께 성장하는 지속가능한 협력 모델이 구축되길 기대한다"고 말했다.

한편 산청군과 한국남동발전이 추진하고 있는 신규 양수발전소 건설을 위한 공모는 총사업비 1조 5000억원, 설비용량 600MW 이상 규모로 2032년 공사에 돌입해 2038년 준공을 목표로 하고 있다.





사업 선정 시 산청군은 발전소주변지역 지원에 관한 법률에 따라 662억원의 지원금과 650억원의 지방세 확보뿐만 아니라 건설 및 운영에 따른 지역 일자리 창출, 산업 유발 효과 등 2조원 규모의 경제적 파급 효과를 전망하고 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

