李대통령까지 나섰는데…부산, 불꽃축제 앞두고 '바가지' 여전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숙박비 1박 180만원…유료 좌석 웃돈 거래

대통령 경고에도 해결책 없어

이재명 대통령까지 나서 바가지요금의 심각성을 지적했음에도 불구하고, 부산의 대표 축제인 부산불꽃축제를 앞두고 바가지요금이 여전히 기승을 부리고 있다는 지적이다.

지난달 부산 수영구 광안리해수욕장에서 열린 드론 라이트쇼.(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 기사 내용과 무관) 연합뉴스

AD

3일 연합뉴스는 11월 부산불꽃축제를 앞두고 일부 숙박업소와 유료 좌석 가격이 폭등하고 있다고 보도했다. 숙박 중개 플랫폼 에어비앤비를 보면 오는 11월 15일 부산불꽃축제가 열리는 날 광안리 해수욕장 인근 숙소의 하루 숙박비는 100만 원 안팎으로 형성됐다. 일부 원룸과 투룸형 숙소는 180만원을 넘는 가격에 나오기도 했다. 이는 평상시 주말 평균 가격인 20만~30만 원과 비교하면 5배 이상 비싼 금액이다.

이러한 가격 폭등은 축제 날짜가 변경되면서 더욱 심각해졌다. 지난 7월에는 한 숙박업주가 뒤늦게 날짜 변경을 알고는 기존 예약 손님에게 135만원의 추가 요금을 요구한 사실이 드러났다. 이를 거절한 고객에게는 일방적으로 환불 조치해 논란을 빚었다.

숙박비뿐만 아니라 불꽃축제 유료 좌석 티켓도 암표 거래가 성행하고 있다. 공식 가격이 10만원(R석)과 7만원(S석)인 유료 좌석은 중고 거래 플랫폼에서 1.5배에서 2배가 넘는 가격에 팔리고 있다.

이러한 상황에 대해 부산시는 '단속의 근거가 없다'는 입장이다. 가격을 미리 표시하지 않았거나 표시된 가격과 다르게 받은 경우에만 법적 제재가 가능하다는 것이다.





AD

이러한 문제에 대해 이재명 대통령은 지난 국무회의에서 "사소한 이득을 얻으려다 치명적인 타격을 입는다"며 "자율적 상황이라고 방치할 일이 아니다"라고 강하게 지적한 바 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>