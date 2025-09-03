정책 의총서 與 "중수청 '행안부 산하' 의견 대다수…당 지도부에 일임"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7일 고위당정서 최종 결정키로

더불어민주당 의원들이 중대범죄수사청(중수청) 소관 부처에 대해 "행정안전부에 두자는 의견이 대다수"인 것으로 알려진 가운데, 당 지도부에 최종 결정을 위임하기로 했다.

정청래 더불어민주당 대표와 김병기 원내대표 등이 3일 국회에서 열린 정책의원총회에서 국민의례를 하고 있다. 김현민 기자

백승아 민주당 원내대변인은 3일 오후 국회에서 열린 정책 의원총회 직후 취재진과 만나 중대범죄수사청(중수청) 소관 부처에 대해 "행정안전부에 두자는 의견이 대다수였다"며 "법무부에 두자는 의견은 없었다"고 밝혔다.

민주당은 이날 오후 검찰청 폐지 등 내용이 담긴 정부조직법 개정안을 논의하기 위해 이날 오후 2시부터 약 2시간30분간 정책 의원총회를 개최했다.

한정애 정책위의장이 기후에너지부 신설, 기획재정부나 금융위원회 개편안 등 정부조직법 개편 방향을 설명했다. 다만 백 원내대변인은 "구체적인 내용은 비공개 사안"이라며 말을 아꼈다. 비공개로 진행된 이 날 의원 총회에서는 의원 10여명이 발언한 것으로 알려졌다.

이날 의총에서는 중대범죄수사청(중수청) 거취에 관해 토론도 이어졌지만, 최종 결론을 내리지는 못한 것으로 알려졌다. 결론은 당 지도부에 일임하기로 했다.

당 지도부는 7일 고위 당정 협의회 전까지 의견을 수렴하고, 당·정·대(당·정부·대통령실) 입장을 조율한 뒤 개정안을 발의할 예정이다. 개정안 발의 시점은 8~9일이 유력한 것으로 알려졌다. 이후 이달 25일 국회 본회의에서 검찰개혁 안이 반영된 정부조직법 개정안을 처리하겠다는 목표를 세웠다.

정청래 대표 체제에서 만들어진 민주당 '국민주권 검찰 정상화 특위'는 중수청을 행안부 산하에 두고 검찰의 보완수사권을 완전히 폐지하는 내용을 골자로 하는 검찰개혁안을 지난 1일 지도부에 보고했다.

정청래 민주당 대표는 의원총회에서 "정부조직법에 대해 이러저러한 의견들을 오늘 의원총회에서 잘 수렴하고 (4일로 예정된) 국회 법제사법위원회 입법 공청회에서 국민 대다수 의견을 담아내는 정부조직법이 논의됐으면 좋겠다"면서 "책임 있는 정부·여당인 만큼 질서 있고 치열하게 토론하시고, 내려진 결론은 질서 있게 따라줄 것을 부탁드린다"고 당부했다.





김병기 원내대표는 "치열하게 의원들의 의견을 충분히 밝혀줘야 한다"며 "충분한 의견을 통해 그것이 합의에 이르지는 못하더라도 어떤 생각을 하고 있고 서로 다름이 틀리진 않다는 점을 확인하는 자리가 돼야 한다"고 했다. 그러면서 "개인에 대한 비난은 절대 안 되고 비판도 사람에 대한 비판은 하지 말자는 것을 다시 한번 당부드리고 싶다"고 주문했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

