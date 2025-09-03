폴란드 방산전시회서 본 K-방산은

국내방산 27개사 참여…잠수함·전차 등 홍보

동유럽 최대 방산전시회인 'MSPO 2025'가 폴란드 키엘체에서 2일(현지시각) 개막했다. 오는 5일까지 열리는 이번 MSPO 전시회에는 31개국 400여개 방산업체가 참가했다. 한국 방산업체 27개 사도 참가해 폴란드와의 전략적 파트너십을 바탕으로 'K-방산'의 유럽 확장을 모색했다.

AD

특히 지난 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에서 나토 회원국들이 2035년까지 간접비 포함 국방비를 국내총생산(GDP)의 5%(직접 국방비는 GDP의 3.5%)로 확대하기로 해, 한국 방산업체들은 유럽 맞춤형 진출 전략 마련에 집중하고 있다.

MSPO 개막 첫날 방문객들의 관심은 한국 무기체계들과 방산업체 부스에 쏠렸다. 폴란드 국방부 부스가 자리 잡은 행사장 입구와 가장 가까운 곳에는 현대로템이 폴란드에 수출하는 K2 전차가 전시됐다. K2 전차 옆으로 독일의 레오파드 전차, 미국의 에이브럼스 전차가 자리 잡았다. 행사장 입구 등 곳곳에는 폴란드 '오르카 프로젝트'를 겨냥한 한화오션의 3천t급 잠수함 '장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ' 홍보 영상이 상영되면서 분위기를 띄웠다. 오르카 프로젝트는 폴란드가 해군 현대화 사업 일환으로 신형 잠수함 3척을 도입하는 8조원 규모 사업이다.

이번 전시회에는 KAI, SNT다이내믹스, SNT모티브, 풍산, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 한화오션, 현대로템, 현대위아 등 9개 방산업체는 단독부스를 마련했다. 경창산업, 디앤비, 비스타컴, 신안정보통신, 아리온통신, 엑스빔테크, 우성씨텍, 컨트로맥스, 콕스, 태경전자 등 10개사는 방위사업청이 운영하는 '통합한국관'에 자리를 잡았다. 별도로 설치된 '경남관'에도 8개 업체가 부스를 마련했다.

한화 방산 3사(한화에어로스페이스·한화시스템·한화오션)는 299㎡ 규모의 통합부스를 마련했다. 오르카 프로젝트 수주전에 뛰어든 한화오션은 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ가 현존하는 동급 최강의 디젤 잠수함인 점을 폴란드에 설명하며 프랑스, 독일과 함께 각축을 벌이고 있다. 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ는 리튬이온 배터리와 공기불요체계(AIP)를 세계 최초로 탑재, 핵잠수함을 제외한 잠수함 중 최장의 잠항 능력을 보유한 것으로 전해졌다.

한화에어로스페이스는 다연장 로켓 '천무'와 K9 자주포의 성능개량형 모델인 'K9A2'를 선보였다. K9A2는 포탄을 100% 자동으로 장전하는 시스템을 구축해 포탄 발사 속도를 분당 6발에서 9발 이상으로 늘렸고, 운용 인원은 5명에서 3명으로 줄었다. 한화시스템은 방공 시스템인 장거리지대공유도무기체계(L-SAM)와 소형 합성개구레이더(SAR) 등을 선보였다.

현대로템은 폴란드형 K2 전차를 공개했다. 앞서 현대로템은 폴란드와 약 9조원 규모의 K2 전차 2차 이행 계약을 체결했다. 현대위아는 '경량화 105㎜ 자주포'를 실물로 전시했다. 이 자주포는 최대 사거리가 18㎞이고, 소형전술차량에 탑재할 수 있다. 현대위아는 K2 전차와 K9 자주포의 대구경 화포를 공급하면서 경험과 기술력을 축적했다. 이를 바탕으로 구축한 모빌리티 기반 화력체계를 폴란드 등 유럽 국가에 수출할 계획이다. 폴란드 MSPO는 프랑스 유로사토리, 영국의 DSEI 전시회와 함께 유럽 3대 방산전시회 중 하나로 꼽힌다.





AD

정부 관계자는 "이번 폴란드 MSPO 전시회에서 우리 정부와 방산기업이 원팀으로 K-방산을 적극적으로 홍보해 그간 폴란드를 중심으로 한 K-방산에 대한 신뢰와 성과를 유럽 전역으로 확산할 계기를 만들 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr

키엘체(폴란드)=국방부 공동취재단

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>