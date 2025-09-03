여주시, 하반기 음식점 도자식기 구입비 지원사업 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 여주시는 도자산업의 경쟁력을 강화하고 도자문화 활성화를 위해 '2025년 하반기 음식점 도자식기 구입비 지원사업' 대상자를 공개 모집한다.

'2025년 하반기 음식점 도자식기 구입비 지원사업' 모집. 여주시 제공

이번 사업은 관내 일반음식점과 휴게음식점을 대상으로 하며, 총 13개 업소를 선정해 최대 240만 원까지 구입비를 지원한다. 선정된 업소는 '여주 도자기 판매장'에서 도자식기를 구입할 수 있다.

신청 기간은 9월 1일부터 20일까지이며, 여주시청 문화예술과 도예팀에 방문하거나 전자우편으로 접수하면 된다. 신청 대상은 사업자등록증 상 사업장 소재지가 여주시에 소재하고, 영업신고증 상 일반음식점으로 신고된 개인 또는 법인사업자이다. 창업 예정자도 신청 기한 내 필수서류를 제출하면 지원이 가능하다.

다만 도자식기 지원사업 기존 수혜자, 휴업 등 기타 사유로 음식점 영업을 하지 않는 자, 사업장 소재지가 관외 지역인 자 등은 신청 및 보조금 지급이 제한된다.

신청서 서류심사와 지방보조금 심의 과정을 거쳐 최종 지원업체를 선정하며, 여주시 홈페이지에 공고하고 개별 통보할 예정이다.





자세한 내용 여주시 홈페이지 고시·공고란에서 확인할 수 있으며, 문의는 여주시청 문화예술과 도예팀으로 하면 된다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

