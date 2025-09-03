車정비부터 중고차매매까지…KB국민카드, 'KB오토핏' 서비스 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB캐피탈 'KB차차차'와 시너지

차량관리, 콘텐츠 서비스 확대

KB국민카드는 KB페이 자동차 서비스를 전면 개편하면서 신규 브랜드 'KB오토핏'을 론칭했다고 3일 밝혔다.

KB오토핏은 내 차에 꼭 맞는 금융 솔루션과 관리 서비스를 뜻한다. 고객 자동차 생애주기 전반에 걸친 맞춤형 금융 및 편의 서비스를 제공한다.

이번 개편을 통해 KB페이에서 자동차 금융상품(대출, 카드, 보험), 자동차 전문 콘텐츠, 정비·관리(세금, 여행, 안전) 정보, 중고차 매매 연계, 제휴사 혜택, 자동차 용품 쇼핑 서비스를 원스톱으로 제공한다.

마이데이터 분석 기반 맞춤형 금융상품 추천, 내 차 시세 확인, 자동차 보험 만료 알림 등 개인화 서비스를 제공하는 게 특징이다.

KB캐피탈 KB차차차 서비스와 연계해 내 차 팔기, KB차차차 딜러가 엄선한 KB스타픽 중고차, 원하는 장소로 배송해주는 중고차 홈배송 서비스를 한다.

KB오토핏에서 연동되는 KB페이 쇼핑에서는 세차·관리 용품부터 자동차 인테리어 용품까지 합리적인 가격으로 편리하게 구매할 수 있다.

KB국민카드 관계자는 "고객 자동차 생애주기에 맞는 서비스를 한 화면에서 편하게 받도록 종합 플랫폼을 구축했다"며 "앞으로도 KB금융그룹 계열사 및 외부 파트너사와의 협업을 확대해 차별화된 오토 플랫폼 서비스를 선보일 것"이라고 말했다.

KB국민카드는 KB오토핏 론칭을 계기로 자동차 금융 서비스 시장 경쟁력을 강화할 방침이다. 고객 중심 혁신 모빌리티 금융 생활 플랫폼으로 도약한다는 전략을 세웠다.





해당 서비스는 KB페이 애플리케이션 자산 탭의 자동차 메뉴에서 확인할 수 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

