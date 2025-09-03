현대모비스, 전동화·전장기술로 유럽시장 수주 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유럽 최대 모터쇼 'IAA 모빌리티 2025' 참가

현대모비스가 유럽 최대 모빌리티쇼에 3회 연속 참가해 미래 모빌리티 비전과 기술 전략을 선보인다.

현대모비스는 9일(현지시간)부터 12일까지 독일 뮌헨에서 열리는 'IAA 모빌리티 2025'에 전동화, 전장, 램프, 섀시·안전 분야 핵심기술 20여 종을 출품한다고 3일 밝혔다.

현대모비스는 9일(현지시간)부터 12일까지 독일 뮌헨에서 열리는 'IAA 모빌리티 2025'에 전동화, 전장, 램프, 샤시·안전 분야 핵심기술 20여 종을 출품한다고 3일 밝혔다. 현대모비스

AD

독일 IAA는 세계 4대 모터쇼 중 하나였던 프랑크푸르트 모터쇼가 2021년 개최지를 뮌헨으로 옮겨 재출범한 유럽 최대 종합 모빌리티 전시회다. 현대모비스는 2021년 처음 참가한 이래 매번 전시 부스를 꾸려 왔다.

올해는 일반 관람객들이 자유롭게 오가는 퍼블릭 공간에 기아 플래그십 전기차 'EV9'에 현대모비스 첨단 전장 기술 '홀로그래픽 윈드쉴드 디스플레이(HWD)' 기술을 적용해 전시한다. 특수필름을 적용한 차 유리창 전체를 스크린 삼아 주행정보, 내비게이션, 플레이리스트 등 각종 UI를 선명하게 구현하는 현대모비스의 플래그십 디스플레이 기술이다. 부스를 방문하는 관람객들에게 현장감 있는 탑승 체험과 시연을 제공해 신규 고객 유치에 나선다.

아울러 글로벌 고객사를 대상으로 한 프라이빗 부스에서는 맞춤형 제품 소개로 수주 성과를 올린다. 전장과 섀시, 자율주행 분야를 망라한 통합 솔루션 핵심 기술들을 내세워 글로벌 수주를 노린다. 유럽 시장에서 수요가 확대되고 있는 자율주행(Lv.2+) 및 주차 통합제어기를 중심으로 소프트웨어 플랫폼과 하드웨어 제품을 결합한 '통합형 SDV(소프트웨어 기반 자동차) 솔루션'이 핵심이다.

전기차 배터리시스템(BSA)과 하이브리드 배터리 시스템(HEV BSA), 플러그인 하이브리드(PHEV BSA) 등 전동화 역량을 대표하는 풍부한 배터리시스템 포트폴리오도 전진 배치한다. 구동모터와 인버터, 감속기를 통합 모듈화한 'EDU 3-in-1'과 차량 사양별 다양한 라인업을 갖춘 통합충전제어장치(ICCU), 각 바퀴에 전기모터와 브레이크, 기어 등을 통합해 4륜 독립 구동이 가능한 '인휠시스템' 등도 전시한다. 또 매년 선보인 미래형 디지털 칵핏 'M.VICS 6.0'을 포함한 디스플레이와 램프 혁신기술도 선보인다.

현대모비스 관계자는 "전시 기간 중 폭스바겐, BMW, 벤츠 등 유럽 완성차 고객사를 초청해 다양한 신기술 경쟁력 및 양산 역량을 강조하고, 추가적 사업 협력을 모색할 예정"이라고 말했다.





AD

한편, 현대모비스는 9일 공식 전시장 뮌헨 메쎄 A1홀에서 미디어 포럼도 개최한다. 악셀 마슈카 영업부문장 부사장이 발표를 맡아 현대모비스의 유럽 및 글로벌 사업 현황을 공유하고, 글로벌 완성차 수주 사례를 포함해 향후 핵심기술 방향성 등을 소개한다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>