[날씨]전국 오후부터 차차 흐려져…낮 최고기온 33도

충청·남부엔 소나기

수요일인 3일 전국이 대체로 맑다가 오후부터 차차 흐려지겠다.

강원 속초시 청호동 청초호 일원에 구름이 잔뜩 끼어 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 충청권, 남부지방, 제주도에는 오전부터 밤사이 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 지역에 따라 5∼60㎜다.

낮 최고기온은 27∼33도로 예보됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 23.0도, 인천 24.2도, 수원 21.7도, 춘천 21.3도, 강릉 22.7도, 청주 21.3도, 대전 20.7도, 전주 21.7도, 광주 22.1도, 제주 25.8도, 대구 23.4도, 부산 24.3도, 울산 22.2도, 창원 23.9도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.





바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼1.0m이다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

