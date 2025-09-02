조국 "국힘 영향 받은 2030 일부 청년 '극우화'"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포항 죽도시장서 '청년 극우화' 질문에 답

"극우화 어떻게 풀지 고민하는 게 정도"

"20~30대 청년의 일부가 그런 경향을 보이고 있다."

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 2일 '청년 극우화' 발언 논란과 관련해 언급했다. 연합뉴스는 이날 경북 포항 죽도시장에서 조 원장이 기자들로부터 '청년 극우화' 주장에 대한 질문을 받고 이같이 답했다고 보도했다.

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 서울 영등포구 여의도의 한 호텔에서 연합뉴스와 인터뷰를 하고 있다. 연합뉴스

조 원장은 "청년이건 아니건 극우화는 매우 위험하다고 보고 있고, 제2당이자 제1야당인 국민의힘이 급속히 극우화되고 있다"며 "제가 그 링크(청년 극우화 관련 기사 내용 공유)를 걸었더니 국민의힘에서 저를 비난하던데 저는 (주장을) 철회할 생각이 전혀 없다"고 했다.

이어 "국민의힘 지도부가 여전히 내란·계엄을 옹호하고 있고, 윤석열 전 대통령을 재입당시키겠다고 얘기하고, 전한길 씨를 추종하는 행태를 보인다"며 "저는 그런 행태는 보수가 아니라고 생각한다. 국민의힘 지도부가 보이는 모습은 보수의 수치"라고 지적했다.

다만 조 원장은 "극우화되는 20~30대 현상까지도 저를 포함한 기성세대의 책임이라고 생각한다"며 "'극우화는 안 된다'가 아니라 냉정하게 그 현실을 인정하고 이 문제를 어떻게 풀 것인가를 고민하는 게 정치인의 정도(正道)라고 생각한다"고 했다.

앞서 조 원장은 지난달 22일 MBC라디오 인터뷰에서 "20대, 30대 남성이 70대와 비슷한 성향을 보인다"고 주장해 야권에서 거센 비판을 받았다. 하지만 이후에도 조 원장은 '20대 남성 3명 중 1명은 극우 성향을 보인다'는 조사 결과를 다룬 언론 보도를 사회관계망서비스(SNS)에 게시하는 등 기존 입장을 고수하고 있다.

조 원장은 "(극우화 현상은) 대한민국의 정치를 가로막는 일이라고 본다"며 "제가 링크했던 기사는 제 주장이 아니라 연세대와 리서치 회사 등이 공동 조사한 결과다. 비판하려면 조사를 했던 연세대와 리서치 회사를 비난해야지 않겠나"라고 반문했다.

조 원장은 당 지지율이 정체됐다는 지적에는 "제가 원장으로 복귀를 했는데 1% 오르고 내렸다는 별로 중요하지 않다"며 "꾸준히, 천천히, 따박따박, 뚜벅뚜벅 걸어갈 생각"이라고 했다.

한편, 지난달 광복절 특별사면 이후 곧바로 정치 활동을 재개하고 연일 보폭을 넓히고 있는 조 원장은 이날부터 이틀간 포항 등 대구·경북(TK) 방문 일정을 소화한다.





그는 "포항을 포함해서 TK 지역이 험지라는 얘기를 하는데 저는 그렇게 생각하지 않는다"며 "이 지역이야말로 변화의 중심이자 출발이 될 거라고 확신하고 있다"고 했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

