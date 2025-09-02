삼성 초기업노조, 이재용에 성과급 개선 요구 공문 "우리도 SK하이닉스처럼"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK하이닉스 노사 잠정합의안 도출 다음날

경영진에 공문 전달…성과급 개편 공론화 시도

"회사가 깜깜이 성과급 고수…EVA도 불투명"

삼성 계열사 5곳의 노동조합을 아우르는 삼성그룹 초기업노동조합(초기업노조)이 2일 이재용 삼성전자 회장 등 경영진에 성과급 제도 개선을 요구하는 공문을 보냈다. 메모리 분야에서 경쟁하고 있는 SK하이닉스가 노사 간 잠정 합의로 성과급 개편을 결정한 흐름을 빌려, 자사의 성과급 체계 개편도 공론화하려는 시도로 풀이된다.

서울 삼성전자 서초사옥. 사진=강진형 기자aymsdream@

이날 업계에 따르면 삼성그룹 초기업노조는 이 회장과 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장), 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장 직무대행(사장)에게 '낡은 성과급 제도와 변함없는 회사'라는 제목으로 작성된 공문을 전했다.

SK하이닉스 노사가 성과급 제도 중 하나인 초과이익분배금(PS)의 상한선을 폐지하고 영업이익의 10%를 성과급으로 지급한다는 '2025년 임금교섭 잠정합의안'이 나오고 이튿날 이뤄진 행보다.

초기업노조는 공문에서 "SK하이닉스가 최근 노사 합의를 통해 '영업이익의 10% 성과급 지급'을 확정했다"고 짚으며 "반면 삼성전자는 여전히 투명하지 않은 경제적 부가가치(EVA) 방식으로 성과급 제도를 고수하고 있다"고 주장했다.

그러면서 "EVA 방식 기준은 직원 누구도 어떻게 계산되는지 알 수 없는 '깜깜이 성과급 제도'라는 말 외에 달리 표현할 수 없다"며 "회사가 성과급 개선 TF를 운영해 여러 차례 회의를 진행했지만 이후 발표나 성과는 전혀 없다"고 덧붙였다.

현재 삼성전자와 계열사들은 연간 영업이익을 토대로 한 성과급 제도인 초과이익성과급(OPI·옛 PS)에 EVA 방식을 산정 기준으로 삼고 있다. EVA는 영업이익에서 자본비용(법인세·투자금 등)을 제외한 계산식이다. 이는 영업이익의 절대 숫자가 커도 비용을 많이 썼다면 EVA는 낮아질 수 있다는 우려가 있다. 회사 경영상 EVA의 구체적인 수치가 임직원들에게 공개되지 않으면서 해당 방식에 대한 의문은 꾸준히 제기돼 왔다.





초기업노조는 "(EVA 방식은) 영업이익이 높다 하더라도 특정 목표에 도달하지 못하면 성과급은 0원이 될 수도 있으며 상한선까지 존재한다"며 "삼성전자 직원들의 사기와 회사에 대한 신뢰는 이미 바닥에 와있다. 최소한 변하려는 모습이라도 보여달라"고 촉구했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

