영광군 '2025 창농·귀농 고향사랑 박람회' 참가

우수 지자체상 수상

전남 영광군은 최근 서울 양재동에서 개최된 동아일보 주최 '2025 창농·귀농 고향사랑 박람회'에 참가했다. 영광군 제공

전남 영광군은 최근 서울 양재동에서 개최된 동아일보 주최 '2025 창농·귀농 고향사랑 박람회(A farm show)'에 참가해 도시민을 대상으로 한 귀농·귀촌 홍보 활동을 펼쳤다.

이번 박람회에서 영광군은 관내 우수 농업환경과 정주 여건을 알리고, 귀농·귀촌 희망자들에게 맞춤형 상담을 제공했다.

또 귀농 초기 정착을 돕는 다양한 지원정책과 실제 귀농인의 생활 정보를 안내하며 참가자들의 관심을 끌어 우수 지자체 상을 받는 쾌거를 누렸다.

영광군 관계자는 "영광군은 청정한 자연환경과 풍부한 농업 기반을 갖추고 있어 귀농·귀촌 희망자들에게 최적의 조건을 제공한다"며 "특히 태양광·풍력 발전 이익을 군민과 나누는 전국 최초의 영광형 에너지 기본소득 모델을 추진 중으로, 앞으로도 다양한 박람회 참가와 현장 상담을 통해 더 많은 도시민이 영광군을 귀농·귀촌 최적지로 선택할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





한편, 영광군은 귀농인 정착 지원사업, 농지 구입 및 주택 수리 지원, 기술 교육 및 멘토링 등 체계적인 지원정책을 운영하고 있으며, 매년 증가하는 귀농·귀촌 인구 유입에 기여하고 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

