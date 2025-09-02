목포시-호남베스, 배터리저장시스템 투자협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 서남권 청정에너지 공급 확대 발판 마련



지난 1일 목포시가 호남베스와 배터리 저장시스템 투자협약을 체결했다. 목포시 제공

전남 목포시가 청정에너지 공급 확대를 위한 큰 발걸음을 내디뎠다.

시는 지난 1일 글로벌 인프라 개발사 에퀴스(Equis)의 자회사 호남베스 유한회사와 3,000억원 규모의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 투자협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

협약에 따라 호남베스는 내년까지 목포대양산단 내 약 5,200평 규모의 산업용지에 99MW(PCS)/700MWh급 BESS를 구축한다. 이 시설은 재생에너지로 생산된 전기를 저장해 전력 수요가 높은 시간대에 공급, 전력 계통의 안정성을 높이는 핵심 인프라다. 저장 용량 700MWh는 목포 시민 약 2,500가구가 한 달간 사용할 수 있는 전력량에 해당한다.

호남베스는 이미 한국전력거래소의 에너지저장장치(ESS) 중앙계약시장 우선협상자로 선정된 상태로, 각종 인허가 절차를 거쳐 착공에 들어갈 예정이다. 이 제도는 재생에너지 확대에 따른 전력계통 불안정을 해소하기 위해 도입됐다.

목포시는 이번 사업이 대양산단의 안정적인 전력 공급뿐만 아니라 전남 서남권 해상풍력과 연계된 청정에너지 공급 확대의 발판이 될 것으로 기대하고 있다.





시 관계자는 "BESS가 본격 가동되면 목포시가 청정에너지 거점 도시로 도약하는 데 중추적 역할을 할 것이다"며 "재생에너지 확대와 지역 균형 발전에도 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





