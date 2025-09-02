"우리 할머니 할아버지 입니다"…해외서 화제된 한국전쟁 당시 '한미커플'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국전쟁 당시 한미커플의 모습 담겨

전쟁 중에도 웃는 모습…누리꾼들은 "감동"

"보관 중이던 옛날 앨범에서 우연히 찾았다"

6·25전쟁 당시 파병 온 미국인 남성과 한국인 여성 커플의 흑백 사진이 온라인에서 큰 관심을 받고 있다. 한 작성자가 집에 보관 중이던 오래된 앨범을 확인해 보니 당시의 젊은 한국인 할머니와 미국인 할아버지, 신생아였던 아버지의 사진이 잘 보존돼 있었고 이를 공개하면서다.

지난 1일 글로벌 온라인 커뮤니티 '레딧'의 한국 게시판에는 '1952~1953년경의 조부모님과 아버지'라는 제목의 사진과 게시물이 올라왔다. 10장 남짓한 사진에는 당시 상황을 설명하는 듯 군복과 총기가 보였고, 어린 한국 아내와 백인 남성이 환하게 웃으며 아이와의 추억을 담기도 했다.

첫 사진에서부터 부부의 애정이 듬뿍 담겼다. 백인 남편은 상의를 탈의한 채 얼굴에는 면도크림이 발라져 있었고, 아내는 그 모습이 재밌다는 듯 환하게 웃으며 서로를 바라보고 있다.

다음 사진에서는 아내가 갓난아기를 안은 채 환하게 웃는 모습도 보였다. 배경에는 1950대 한국의 상황을 설명하듯 진흙과 나무, 창호지 등으로 만든 문과 벽도 보였다. 이 외에도 아이의 돌잔치를 하는 모습, 남편의 총과 군복을 가지고 사격을 해 보는 듯한 사진도 공유했다.

글쓴이는 "할아버지께서는 한국전쟁이 얼마나 끔찍했는지 제게 말씀해 주셨다. 이 사진들을 보니 할머니는 암울했던 그 시절 할아버지께 '삶의 빛'이셨던 것 같다"라고 전했다.

글쓴이에 따르면 사진이 촬영 당시 할머니는 20세쯤, 할아버지는 26세쯤이었다. 할머니는 북한 출신이었는데 전쟁 때 폭격으로 가족을 잃은 후 서울로 이주해 군 간호사 일자리를 얻었고, 군대에 있던 할아버지를 만나 서울 용산구 한남동에서 아이를 낳았다고 전했다.

사진 속 한국인 아내의 모습이 어려 보이자 당시 미성년자였던 것 아니냐는 의견도 제기됐다. 이에 글쓴이는 "여권에 할머니의 출생연도가 1932년으로 적혀 있었다. 2004년에 노환으로 돌아가셨기 때문에 그 나이가 맞을 것으로 생각한다"라고 말했다.

또 "(할머니가) 당시 너무 어려 보였던 탓에 가족들도 20세쯤 되었다는 말을 믿지 못했다. 영양실조 때문에 어려 보였을 가능성도 있다"고 덧붙였다.





해당 게시물에는 1000개 가까운 댓글이 달리면서 큰 호응을 얻고 있다. "두 개의 다른 문화가 교차하는 사진 역사를 보는 건 정말 멋진 일이다", "놀라울 정도로 아름답고 감동적이다", "이 사진들 정말 좋다. 귀여운 가족이다"라는 등의 반응을 보였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

