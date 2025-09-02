기업은행, 2025년 하반기 정규직 수시채용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디지털·정보보호 및 금융전문 분야 등

총 5명 채용

IBK기업은행이 2025년도 하반기 180명 규모의 신입행원 공개채용 공고에 이어 정규직 5명을 수시채용한다고 1일 밝혔다.

모집 분야는 총 4개다. 디지털·정보보호는 보안 아키텍처 설계·관리, 침해사고 분석·대응, 블록체인 사업 기획·개발 등 3개 분야이며 금융전문은 자금운용 1개 분야다. 자격요건은 채용 분야별 관련 전공 학위소지자 및 유관 업무경력 보유자 등이다.

기업은행은 오는 16일까지 기업은행 채용 홈페이지를 통해 지원서를 접수받을 예정이며 서류심사, 실기시험, 면접시험을 거쳐 11월 중 최종합격자를 발표한다. 최종합격자는 신입행원 연수 종료 후 본부 유관부서에 배치돼 업무를 수행할 예정이다. 기업은행은 관련 규정에 따라 석·박사 학위 및 유관 업무경력 등을 인정해 과장급으로의 채용도 적극 검토할 계획이다.

더불어 기업은행은 은행의 현장 업무를 직접 경험하고 'IBK창공' 혁신기업들과 함께 프로젝트를 수행할 수 있는 청년인턴 채용도 진행할 계획이다. 청년인턴 채용공고는 10월 말 게재될 예정이다.





기업은행 관계자는 "앞으로도 다양한 채용전형을 통해 우수한 젊은 인재들에게 입행 기회를 제공할 예정이니 실력과 열정을 갖춘 인재들이 많이 지원해주길 바란다"라고 밝혔다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

