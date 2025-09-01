"바게트 1개에 470원"…'공장형 주식' 대형마트에 등장하자 佛제빵사들 '발끈'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

빵집 바게트보다 70% 저렴

전통 제빵사 반발 거세

프랑스의 일부 대형마트가 프랑스인의 주식인 바게트를 공장에서 대량 생산해 싼값에 판매하자 전통 제빵사들이 반발하고 있다.

1일(현지시간) 일간 르피가로에 따르면 9월 새 학기 시작과 함께 리들과 알디 등의 현지 대형마트에 29센트(약 470원)짜리 바게트가 등장했다. 프랑스 내 빵집의 바게트 평균 가격이 1.09유로(약 1700원)인 것과 비교하면 약 70% 저렴한 가격이다.

프랑스제빵·제과협회(CNBP)의 도미니크 앙락 회장은 대형마트의 공장형 바게트 판매에 강하게 반발하고 있다. 그는 "고객을 노리는 미끼"라며 공장형 바게트가 제빵업계 전체의 하향 평준화를 불러올 것이라고 우려했다.

대형마트에서 400원대 바게트 판매가 가능한 이유는 일반 빵집보다 인건비가 덜 들기 때문이다. 앙락 회장은 "빵집의 인건비는 생산 비용의 40% 이상을 차지한다"며 "수제 빵집은 반죽 시간을 더 길게 하고, 직접 모양을 만들고 현장에서 빵을 굽는다. 때로는 발효에 몇 시간이 걸리기도 한다"고 설명했다.

반면 대형마트는 자동화 공정을 통해 바게트를 생산한다. 앙락 회장은 "그들은 시간당 1만개의 바게트를 생산할 수 있지만, 제빵사는 하루에 400~600개밖에 못 만든다"며 "대형마트의 바게트에는 사람은 없고 기계만 있다"고 비판했다. 건물 임대료나 전기·수도 요금 등 고정 비용도 바게트 가격에 영향을 미친다. 이러한 고정 비용은 바게트 가격의 약 20%를 차지하는 것으로 알려졌다.

리들의 구매 담당자 토마 브라운은 RMC 라디오에서 "우리에게 바게트는 대량 생산품이며 상당한 규모의 경제를 가능하게 하는 매우 효율적인 운영 모델"이라고 설명했다.





프랑스에서 바게트 가격 논란이 벌어진 것은 이번이 처음이 아니다. 2022년 프랑스 대형 유통업체 르클레르가 "물가 인상 속에서도 바게트 가격을 0.29유로로 고정하겠다"고 발표해 사회적 반발이 일어난 적도 있다. 당시 농부와 제분업자, 제빵업자들은 공동 성명을 내고 "르클레르가 가치 파괴 캠페인을 펼친다"고 비난한 바 있다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

