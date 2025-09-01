TSMC, 세계 파운드리 점유율 70% 돌파…삼성은 소폭 하락

시장조사업체 '트렌드포스' 집계
올 2분기 TSMC 점유율 70.2%
삼성전자는 7.7%→7.3%…격차 벌어져
올해 2분기 세계 파운드리(반도체 수탁생산) 시장 1위 업체 TSMC의 점유율이 70%를 넘어섰다. 2위 삼성전자는 7%대에서 소폭 하락하며 TSMC와의 격차는 더욱 벌어졌다.
1일 시장조사업체 '트렌드포스'에 따르면 2분기 세계 파운드리 매출이 이전 분기 대비 14.6% 증가한 417억달러를 기록했다. 사상 최고치다.
이에 대해 트렌드포스는 중국의 소비자 보조금 프로그램이 재고 확보를 촉진했고 하반기 출시 예정인 신형 스마트폰과 노트북/PC, 서버 등 수요가 증가한 덕분으로 분석했다.
업체별로 TSMC가 1분기 67.6%에서 70.2%로 2.6%포인트 점유율이 높아졌다. 반면 같은 기간 삼성전자는 7.7%에서 7.3%로 0.4%포인트 낮아졌다. TSMC의 10분의 1 수준이다. 이에 따라 양사의 격차도 지난 1분기 59.9%포인트에서 2분기 62.9%포인트로 확대됐다. 트렌드포스는 "TSMC는 주요 스마트폰 고객사의 양산 주기 진입과 인공지능(AI) 칩, 노트북/PC의 출하량 증가와 평균판매단가(ASP) 상승으로 뛰어난 실적을 보였다"고 했다. 이어 삼성전자에 대해선 "스마트폰 수요와 닌텐도 스위치2의 성장세에 힘입어 역시 견조한 실적을 나타냈다"고 했다.
업계 3위인 중국 SMIC는 1분기 6%에서 2분기 5.1%로 점유율이 하락했다. 미국 관세와 중국 보조금 대응에 따른 수요 증가에도 불구하고 첨단 라인에서 어려움이 이어지면서 출하 지연과 ASP 하락이 나타난 결과로 풀이된다.
