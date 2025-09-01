최민호 "극한 가뭄 확산 대비 선제적인 대책 강구해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1일 간부회의서 물 부족 발생 대비 지시

최민호 세종시장이 최근 강원 지역에서 나타나는 극심한 물 부족 현상이 언제든 우리 지역에서도 발생할 수 있다며, 가뭄에 대비한 선제적이고 종합적인 대책 마련을 주문했다.

최 시장은 1일 간부회의를 주재하면서 "가뭄에 대한 영향권이 점차 확대될 수 있다는 경각심을 갖고 우리 지역에 대한 예상 피해와 이에 따른 대처 계획을 세워야 한다"고 강조했다.

앞서 최 시장은 지난달 19일 간부회의에서도 연동면과 금남면 지역 농민의 농업용수 부족 문제를 전해 듣고, 적극적인 대처방안을 강구하라고 지시한 바 있다.

그는 "금강 주변 지하수 수위가 계속 낮아지면서 가뭄의 위험성도 점차 커지고 있다"며 "이번 가뭄 사태가 비단 강원뿐만 아니라 우리 지역에서도 발생할 수 있다는 경각심을 가져달라"고 했다.

특히 소방 용수시설에 대한 가뭄 대비 계획을 세우고, 용수 확보 현황을 지속적으로 점검 할 것을 지시했다.





그러면서 공직자들에게 시민의 불편 사항에 귀를 기울이고, 이 과정에서 발굴되는 문제점을 적극적으로 해소해 나가는 '적극 행정'의 마음가짐을 가져달라고 당부했다.





