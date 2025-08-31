LG에너지솔루션, 북미 전시회서 LFP 생산 체계 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미시간 공장서 LFP 배터리 양산

전력망·데이터센터 신제품 공개

다양한 폼팩터로 북미 공략

LG에너지솔루션은 다음 달 8∼11일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스에서 열리는 북미 최대 재생에너지 전시회 'RE+(Renewable Energy Plus) 2025'에 참가한다고 31일 밝혔다.

올해 전시 주제는 '원스톱 에너지저장장치(ESS) 솔루션 - 북미 시장을 위한 설계·생산·운송·서비스'로, 배터리의 전 밸류체인(Value Chain)을 아우르는 경쟁력을 강조했다.

AD

LG에너지솔루션은 단순히 신제품을 공개하는 수준을 넘어 북미 ESS 시장의 패러다임 변화를 선도하겠다는 비전을 제시했다. 회사는 인플레이션 감축법(IRA) 시행 이후 부각된 현지 생산·공급망 확보, 안전성 검증, 운영 서비스 수요에 맞춰 '원스톱 ESS 솔루션'을 내세웠다.

LG에너지솔루션은 2분기부터 미국 미시간 공장에서 업계 최초로 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리를 현지 양산하며 '메이드 인 USA' 기반을 구축했다. 이번 전시에서는 전력망 ESS, 북미 사업 역량, 인공지능 데이터센터(AIDC)·무정전 전원장치(UPS), 주택용 ESS 등을 주제로 부스를 운영한다.

주요 전시 제품은 북미 특화 'JF2 AC/DC 링크 시스템'과 업계 최초로 현지 생산할 각형 LFP 배터리 셀, 500Wh 이상 파우치형 LFP 배터리 등이다. 또 AI 데이터센터 수요에 대응한 차세대 UPS 배터리를 최초 공개하고, 북미 생산 LFP 기반 가정용 ESS 모듈도 선보인다.





AD

김형식 LG에너지솔루션 ESS전지사업부장은 "업계 최초로 북미 현지 LFP 생산 체계를 선보였다"며 "다양한 폼팩터를 갖춘 경쟁력을 바탕으로 북미 시장에서 최초와 최고의 기록을 이어가겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>